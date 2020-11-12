В Красноярском крае потерявшийся мальчик вернулся домой

В Дудинке девятилетний мальчик, пропавший накануне, вернулся домой.

Как сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Красноярскому краю, ребенок пришел домой сам.

Мальчик здоров. Инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют причины, по которым он ушел из дома, уточнили в региональном МВД.

Накануне в полицию обратилась женщина с информацией о пропаже сына: мальчик ушел гулять и к вечеру не вернулся. Сами родители найти его не смогли. На поиски ребенка были направлены 52 полицейских - участковые, сотрудники уголовного розыска, ППС, дежурной части и инспекторы по делам несовершеннолетних.