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12.11.2020 10:10
Рубрика: Общество

В Кузбассе начали проверку после смерти пациентки на приеме у врача

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Росздравнадзор начал проверку после смерти пациентки на приеме у врача в городе Ленинске-Кузнецком.

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Как сообщается на сайте федерального надзорного ведомства, качество и своевременность оказания медицинской помощи жительнице Кузбасса территориальный орган проверяет по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Женщина, согласно данным регионального минздрава (он проводит собственное служебное расследование), скончалась на приеме в Ленинск-Кузнецкой районной больнице 10 ноября. Причина смерти пока не установлена.

Информация об инциденте была опубликована в соцсетях. Женщине вызывали скорую помощь в течение двух дней, но по каким-то причинам медики по вызову так и не приехали. И поскольку женщине становилось все хуже, родственники приняли решение везти ее в учреждение здравоохранения самостоятельно. Там пациентка, находившаяся уже в тяжелом состоянии, и скончалась.

Между тем

 По данным регионального оперативного штаба на 12 ноября, коронавирусная инфекция в Кузбассе подтвердилась еще у 181 пациента. И еще шесть человек скончались. Общее количество выявленных случаев опасного заболевания уже превысило 17,5 тысячи, а умерло, как сообщает штаб, 292 человека. Всего медицинскую помощь получают 3737 больных коронавирусом, под медицинским наблюдением находятся 8094 человека.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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