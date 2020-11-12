Инвестиционный проект по развитию туризма в районе озера Большой Берчикуль на севере Кузбасса стал победителем всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства", на который поступило около 21 тысячи заявок. Какие еще региональные достопримечательности претендуют на стимуляцию турпотока, и что для этого предпринимают в Кемеровской области, выясняла корреспондент "РГ".

Озеро надежд

Проект комплексного развития территории туркластера "Северный Кузбасс" оценивается в 92 миллиона рублей и, по расчетам авторов, должен окупиться в срок от двух до пяти лет. Он призван объединить потенциал сразу трех районов - Тисульского, Чебулинского и Мариинского. Автор проекта - замдиректора агентства по туризму Кузбасса Александр Баранов - получил дипломы по двум направлениям: "Оценка профессиональных компетенций" и "Разработка туристических проектов". Это дает право на профессиональное обучение в школе туризма Travel Business School и в "Академии гостеприимства", а также на личную консультацию в Ростуризме.

В первую очередь победивший проект предусматривает обустройство на озере необходимой инфраструктуры - мест для размещения гостей, охотничьей базы-хозяйства, глэмпинг-парка, зон отдыха у воды и центра водных видов спорта. Здесь же, на берегу озера, площадь которого более тридцати квадратных километров, предполагается наладить добычу лечебной грязи (сапропеля), чтобы в перспективе можно было оказывать бальнеологические и санаторно-курортные услуги.

О полезных свойствах донных отложений Большого Берчикуля известно давно. И многие опробовали эти свойства на себе, отдыхая на озере дикарями. Но, как сказал один из сибирских геологов, чтобы получить лицензию на освоение здешнего месторождения, "нужно через ад пройти".

Впрочем, по данным областного министерства природных ресурсов, месторождение официально не разведано и не поставлено на баланс. А по информации Росимущества, и земельные участки в пределах этой лечебно-оздоровительной местности федерального значения еще не сформированы. Являются ли они федеральной собственностью, сказать сложно. Поэтому неясно, кто и на какие средства в отсутствие собственника и лицензиата должен проводить кадастровые работы. Судьбу и необходимость сохранения этой и ряда других лечебно-оздоровительных зон на территории Кузбасса эксперты обсудили на площадке областного парламента.

- Если местность значится в федеральном реестре, то субъект федерации может выступить с предложением о ее сохранении, тем более что все механизмы законодательно прописаны, - подчеркнул член регионального штаба Общероссийского народного фронта, модератор тематической площадки "Экология" в Кемеровской области Андрей Егоров. - А когда земля будет оформлена, то и лицензиаты появятся быстрее. Пока же их нет, и ресурс местности с высоким рекреационным потенциалом расходуется бесконтрольно.

Эксперты решили сделать запросы во все инстанции, чтобы максимально прояснить ситуацию и оценить возможности ее изменения.

А в планах победителя всероссийского конкурса - еще и возродить на озере рыбопромысловое хозяйство. В середине прошлого века оно снабжало рыбой всю северную часть области. Сейчас рыбы здесь уже гораздо меньше. Специалисты говорят, что на состояние ихтио-фауны влияют бесконтрольный рост водорослей и те самые донные отложения. Кстати, в прошлом году проект по спасению Большого Берчикуля претендовал на поддержку Фонда президентских грантов. Но, увы, не получил. Между тем он в числе прочего включал очистку озера с помощью разведения травоядных пород рыбы. А также инвестиции в развитие внутреннего туризма, рабочие места для местных жителей и так далее.

Космические перспективы

- Точка многодневного пребывания на Большом Берчикуле позволит туристам спланировать разнообразные марш-руты путешествия по северу Кузбасса, - уверен Александр Баранов. - Они смогут изучить историю зарождения мировой золотой лихорадки, услышать местные легенды о загадочной Тисульской принцессе или татарской княжне, отправиться в поход по пещерам и водопадам в районе Макарака, сплавиться по живописной реке Кия, ознакомиться со старым уездным городом Мариинском и родными местами нашего земляка Алексея Леонова.

К слову, нынешней осенью привели в порядок дорогу на малую родину легендарного летчика-космонавта СССР - участок от Мариинска до деревни Листвянка Тисульского района.

- Вскоре после выхода в открытый космос Алексей Архипович побывал в родном селе, добирался сюда на вертолете, - вспоминает глава Листвянского сельского поселения Павел Стешенко. - Именно благодаря ему село преобразилось кардинально. И обновленная дорога позволит узнать подробности жизни Леонова гораздо большему числу туристов.

Кстати, на берегу Большого Берчикуля по сей день сохранился остов построенной в 1970-е "дачи Леонова" с вертолетной площадкой. Говорят, космонавт побывал в подаренном ему коттедже всего лишь раз. Объект, который позже приспособили под базу отдыха, в итоге пострадал от пожара. Но дом, где космонавт провел детство, сохранился хорошо.

Первый отрезок дороги "Усть-Чебула - Дмитриевка" протяженностью в 7,8 километра отремонтировали еще в 2019-м. А в этом году работы продолжились на этапе "Дмитриевка - Усть-Серта". Гравийку, которой два десятка лет, разбивали потоки транзитных фур, идущие в Красноярский край и Хакасию, минуя федеральную трассу. И нынче реконструировали как раз тот самый отрезок, где после дождей стояла хлябь, в жару - пыль столбом, а зимой - метровые сугробы. Уложили земляное полотно, которого здесь отродясь не было, настелили слои основания, а уже на них - высокопрочное асфальтобетонное покрытие. В ближайшие три года преобразится и участок "Усть-Серта - Листвянка - Усть-Колба". За пять лет на ремонт тридцати девяти километров власти направят почти миллиард рублей.

Валенки и динозавры

Если сразу за Усть-Сертой свернуть направо, то попадешь в село Шестаково, к знаменитому палеонтологическому комплексу. Каждую весну половодье обнажает здесь скрытые в осадочных породах возрастом до 135 миллионов лет останки доисторических животных - от динозавров до мамонтов. Первые находки были сделаны еще в 1953-м. А летом 2014-го экспедиция Кузбасского государственного краеведческого музея обнаружила массовое захоронение скелетов пситтакозавров сибирских и останки гигантского зауропода. С тех пор это место еще больше привлекает ученых-палеонтологов со всего мира. И летом кузбасский музей организует сюда автобусные экскурсии.

Надо сказать, в финал всероссийского конкурса в числе двухсот претендентов из пятидесяти регионов страны вышел и проект "В гости к динозавру", представленный заведующей сектором по развитию туризма Чебулинского краеведческого музея Светланой Кочевой. Среди 62 победителей ее, правда, не оказалось. Но то, что у кладбища динозавров и его окрестностей огромный туристский потенциал, отрицать нельзя. Потому команда областного туристско-рекреационного кластера сейчас разрабатывает новый маршрут выходного дня под названием "Шестаковский динозавр - восьмое чудо Кузбасса". Всего же готовится больше десяти пакетных туров, охватывающих северо-восток, центр и юг Кемеровской области, - "Мариинск купеческий", "Тайны Шории", "Чумай - село старинное", "Заимка в Итате", "Николай Масалов - человек из легенды", "Тайны Крапивинского гидроузла" и так далее.

- В работе над новыми маршрутами принимали активное участие предприниматели, что свидетельствует о перспективности этого направления и с точки зрения бизнеса, - отмечает директор центра "Мой бизнес" Кристина Шинкарюк. - Благодаря таким турам и местные жители, и гости региона смогут по-новому открыть для себя Кузбасс, узнать о локальных и малоизвестных достопримечательностях.

Кстати

В этом году угледобывающий регион попал в топ-5 российских регионов по количеству проектов - финалистов Национальной премии в области событийного туризма Russian event awards. Если в 2018-м до финала дошло только четыре кузбасских проекта, то на сей раз - тринадцать. Вот лишь некоторые из них: "КуZняДжаZZ", "Симфоночь", "Шерегешфест", "День сибирского купечества", "Казачья тайна" и "Сибирский валенок". Последний приглашает туристов в еще один город на севере Кузбасса - Анжеро-Судженск. Гости праздника, который должен состояться в середине ноября, смогут отведать сибирских щей с горчицей и хренодером, пройти фотосессию в загоне с овцами, поучаствовать во Всероссийской зимней битве дизайнеров "Арт-валеш", увидеть модное дефиле "Без валенка ни шагу!" и сыграть в "Хоккей на валенках".