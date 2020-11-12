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12.11.2020 10:45
Рубрика: Происшествия

В Приангарье пьяный угонщик украл автокран и врезался в поезд

Текст: Екатерина Дементьева (Иркутск)

В Иркутской области транспортные полицейские поймали угонщика, который в сентябре угнал автокран на производственной базе в Усть-Куте и на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулся с поездом.

Фото: iStock
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Как сообщает Восточно-Сибирское линейное управление МВД на транспорте, в результате столкновения было повреждено шесть цистерн, к счастью, пустых - иначе последствия могли быть куда более печальными. Поврежденными также оказались 240 метров железнодорожного полотна. На время его ремонта пришлось приостановить движение поездов. Общий ущерб, причиненный собственникам цистерн и Восточно-Сибирской железной дороге, превысил четыре миллиона рублей. Виновник столкновения тогда скрылся.

Его удалось задержать в ходе следствия. Злоумышленник - ранее судимый 40-летний мужчина - признался, что в день угона был пьян. По словам задержанного, автокраном он завладел "без цели хищения", кран ему понадобился, чтобы заработать на погрузке.

В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела - по части 1 статьи 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения" и по части 1 статьи 267 УК РФ "Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние транспортного средства, путей сообщения, средств сигнализации или связи либо другого транспортного оборудования...". Следствие продолжается.

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