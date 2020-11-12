Более 24 миллиардов рублей направлено в этом году предприятиям Новосибирской области в качестве господдержки в связи с пандемией коронавируса.

В числе наиболее востребованных мер - субсидия на частичную компенсацию затрат, которые понесли предприятия в связи с ограничительными мерами и необходимостью перестройки производственных процессов, сохранения занятости и оплаты труда работников. За такой поддержкой в апреле-мае 2020 года обратилось 64 процента компаний-налогоплательщиков, больше всего - работающих в торговой и логистической сферах. За апрель было выдано около 20 тысяч субсидий на 976,5 миллиона рублей, за май - около 21 тысячи (почти 950 миллионов рублей).

Как отмечают в правительстве региона, это позволило избежать крупных сокращений и стабилизировать ситуацию на рынке труда. Почти 4,5 тысячи человек были направлены на обучение востребованным на рынке труда профессиям, еще около трех тысяч получили возможность трудоустроиться на временные работы.

Также предприятия обращались за субсидией, которую направляли на покупку средств индивидуальной защиты, дезинфекторов. Ее получили более трех тысяч налогоплательщиков, работающих в сфере услуг, в том числе гостиницы и предприятия общепита. Всего на эти цели направлено порядка 177 миллионов рублей.

Налогоплательщики могли воспользоваться предоставленным правом на отсрочку, рассрочку по уплате налоговых платежей и страховых взносов. Таких заявлений поступило 296, из них одобрено 256 на общую сумму 519,5 миллиона рублей.

Действенной и популярной мерой, по словам министра экономического развития региона Льва Решетникова, остаются кредиты на зарплату для организаций из наиболее пострадавших отраслей, предприятий малого и среднего бизнеса. На эти цели банки региона выдали около восьми миллиардов рублей.

Так, в банке ВТБ отметили, что наибольший объем помощи оказан в рамках программ реструктуризации действующих кредитов. Всего в стране реструктуризацию оформило более 5,7 тысячи предприятий МСБ. Самым же популярным инструментом стала льготная государственная программа, утвержденная постановлением правительства РФ N696 от 15 мая 2020 года. По ней клиенты среднего и малого бизнеса заключили соглашения о кредитовании на возобновление деятельности под два процента годовых.

По мнению заместителя президента - председателя правления банка ВТБ Дениса Бортникова, оказанный государством и банковским сообществом комплекс мер поддержки бизнеса, пострадавшего в результате пандемии COVID-19, оказался беспрецедентным. Ключевыми из них стали кредитные продукты, направленные на решение возникших проблем предпринимательства и сохранение занятости в наиболее пострадавших отраслях.

- Мы отмечаем положительный эффект реализованных мер для получивших их предприятий и надеемся, что опыт предыдущих месяцев позволит пройти вновь начавшееся обострение эпидемиологической ситуации достаточно уверенно, - отметил Денис Бортников.

Это подтверждает Денис Лубов - директор по маркетингу фармкомпании, работающей в Новосибирской области. По его словам, пятьдесят миллионов рублей, полученных в виде налоговых льгот, помогли развить производство и увеличить ассортимент продукции.

В качестве господдержки на техническое перевооружение, импортозамещение, а также на реализацию проектов в сфере медицины в период распространения коронавируса новосибирским предприятиям до конца 2020 года направят 94,2 миллиона рублей. Так, в рамках подпрограммы "Развитие медицинской промышленности Новосибирской области" поддержано три проекта трех предприятий, общая сумма субсидий составила порядка 3,5 миллиона рублей.

- Все поддержанные проекты имеют практическую ценность для развития медицины в период распространения пандемии новой коронавирусной инфекции. Поддержка предоставлена на проведение доклинических, клинических испытаний и исследований медицинских изделий, лекарственных средств и технологий, приобретение специального оборудования, приборов, - отметил заместитель министра - начальник управления промышленности и предпринимательства минпромторга Новосибирской области Вадим Васильев.

В целом промышленным предприятиям региона за девять месяцев 2020 года оказана поддержка по госпрограммам на сумму 730 миллионов рублей - это средства регионального и федерального бюджетов. В ноябре предполагается объявить очередные конкурсы по двум подпрограммам.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров отметил, что в экономику региона под поручительство институтов поддержки предпринимательства привлечено почти 6,5 миллиарда рублей.

- Это больше, чем в прошлом году. И это говорит о том, что даже в нестабильной ситуации в экономике бизнес чувствует себя уверенно настолько, чтобы брать кредиты, заручившись поручительством фондов поддержки предпринимателей региона, - подчеркнул Андрей Гончаров.