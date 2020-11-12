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Рубрика: Происшествия

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За одни сутки мошенники обманули доверчивых омичей на миллион рублей
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 255(8309)
В Омской области только за одни сутки зарегистрировали двадцать дистанционных преступлений. Каждому четвертому жителю звонили "работники" банков, обеспокоенные безопасностью счетов. В общей сложности мошенники прикарманили почти миллион рублей.

В дежурной сводке управления МВД России по Омской области - жалобы на продавцов, предлагающих по телефону или интернету "выгодные" покупки.

- В одной из соцсетей я увидела объявление о продаже годовых абонементов в фитнес-центр с большой скидкой. И не устояла, - призналась 37-летняя омичка. - Перевела по указанным реквизитам семь тысяч рублей. Но ни абонемента, ни ответа так и не получила.

Фото: iStock
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт россиян

28-летняя жительница Центрального округа точно таким же способом покупала приглянувшиеся кроссовки. Перечислила на электронный кошелек специализированной сетевой страницы почти четыре тысячи рублей, но все сроки прошли, а обуви нет.

Еще один мошенник, орудующий в соцсети, выгодно "продал" омскому охотнику до смешного дешевую пневматическую винтовку. Чтобы убедить покупателя, что он не аферист, даже прислал фото паспорта. Но сразу после перечисления денег исчез.

Сыщики выяснили, что паспорт липовый. И по данному документу жулик-продавец торговал всем подряд - от животных до автопокрышек. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа", которая предполагает до пяти лет лишения свободы. Разумеется, если полицейские установят личность преступника и его поймают.

Стражи порядка настоятельно рекомендуют гражданам быть начеку. Делать покупки только на проверенных порталах. Ни в коем случае не сообщать неизвестным лицам, кем бы они ни представлялись, данные банковских карт, счетов, пин-коды. А в случае подозрений на несанкционированные снятия средств оперативно обращаться в отделение банка.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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