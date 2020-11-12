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12.11.2020 12:51
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье грузовик на скорости влетел в машину ДПС

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае произошло ДТП с участием грузовика и патрульного автомобиля. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении ГИБДД.

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Инцидент произошел утром 12 ноября в Минераловодском городском округе. Накануне ночью сотрудники ДПС остановились помочь водителю КамАЗа. У большегруза сломалась тормозная система, и он остановился на дороге. Инспекторы, патрулировавший маршрут, обеспечили безопасность, включив на машине проблесковые маячки и выставив конусы.

Утром грузовик Hyundai, который ехал по этой дороге, не увидел помеху на пути и влетел в стоящий патрульный автомобиль.

В результате двое инспекторов ДПС и водитель Hyundai с травмами госпитализированы в больницу Пятигорска. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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