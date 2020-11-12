На Ставрополье грузовик на скорости влетел в машину ДПС

В Ставропольском крае произошло ДТП с участием грузовика и патрульного автомобиля. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел утром 12 ноября в Минераловодском городском округе. Накануне ночью сотрудники ДПС остановились помочь водителю КамАЗа. У большегруза сломалась тормозная система, и он остановился на дороге. Инспекторы, патрулировавший маршрут, обеспечили безопасность, включив на машине проблесковые маячки и выставив конусы.

Утром грузовик Hyundai, который ехал по этой дороге, не увидел помеху на пути и влетел в стоящий патрульный автомобиль.

В результате двое инспекторов ДПС и водитель Hyundai с травмами госпитализированы в больницу Пятигорска. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.