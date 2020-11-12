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12.11.2020 15:37
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье в заказнике развесили шкуры освежеванных животных

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

На Ставрополье браконьеры в насмешку над законом развесили в одном из заказников края шкуры освежеванных диких животных. Произошло это недалеко от региональной столицы.

Информация об этом появилась в социальных сетях. Жители Ставрополя и егеря обнаружили, как в один из дней на территории памятника природы "Беспутская поляна" браконьеры развесили на рекламных аншлагах дирекции особоохраняемых природных территорий свежие шкуры животных.

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Причем, первый случай произошел еще 1 ноября. Тогда на столбе с предупреждением, что в заказнике запрещена охота, преступники повесили шкуру кабана. А 10 ноября неподалеку появилась, предположительно, шкура косули.

На инцидент отреагировал министр природных ресурсов Андрей Хлопянов. Он заявил, что об этих случаях известно правоохранителям, которые сейчас занимаются поиском виновных.

- К расследованию были привлечены сотрудники территориальных отделов полиции города Ставрополя и Шпаковского муниципального района, которые провели на месте происшествия необходимые оперативно-следственные мероприятия, - заявил глава министерства.

Он также добавил, что шкуры животных направлены на экспертизу, а совершенные преступления подпадают под статью 258 УК РФ ("Незаконная охота").

Одновременно с этим госинспекторы минприроды края и егеря дирекции особо охраняемых природных территорий Ставрополье ведут усиленное патрулирование заказника.

Беспутская поляна популярное место у жителей краевой столицы. Оно также известно как "Крест", так как здесь на одном из холмов действительно установлен христианский символ. Вокруг открывается панорамный вид на ставропольскую возвышенность и Новотроицкое водохранилище. В выходные и праздники это место собирает множество отдыхающих. При этом Беспутская поляна входят в состав заказника "Русский лес".

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