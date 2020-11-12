Ученые обнаружили в Каспийском море нового вселенца - гребневик берое

В Каспийском море российскими учеными впервые обнаружен желетелый гребневик берое (Beroe ovata). Новый обитатель моря поможет восстановить популяции отдельных видов рыб.

"Во время отбора проб на одной из станций мы обнаружили несколько особей гребневика берое размером до двух сантиметров", - рассказал научный сотрудник ЮНЦ РАН, кандидат биологических наук Владимир Саяпин.

Отметим, что с 2000-х годов в Каспийском море начал широко распространяться другой гребневик - мнемиопсис, который питается кормовым зоопланктоном и подрывает кормовую базу планктоноядных рыб. Так, например, он приводит к снижению популяции шпрота, кильки, сельди и кефалевых.

Гребневик берое, в свою очередь, является "давним соперником" мнемиопсиса, питаясь им. Ученые Южного научного центра РАН и Каспийского филиала Института океанологии РАН рассчитывают, что Beroe ovata поможет восстановить экологическое равновесие на Каспии.