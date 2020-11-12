Больным сахарным диабетом l типа отказывают в социальных аптеках - перебои с поставками жизненно важного лекарства начались еще летом, и к концу октября инсулин поступает в ограниченном количестве.

Льготники начали жаловаться на дефицит лекарства еще в середине лета, а в конце сентября инсулин исчез совсем. О проблемах с обеспечением лекарством диабетики рассказывают в социальных сетях и объединяются для того, чтобы добиться бесперебойных поставок инсулина.

Больные жалуются, что к концу каждого месяца инсулин заканчивается. Информацией об этом они делятся в тематических группах в "ВКонтакте". Появляется лекарство в 10-12-х числах, и его быстро разбирают. Так случилось и летом. Одна из пациенток диабет-центра города отметила, что на приеме у эндокринолога в июле "врач посоветовала пока не выписывать рецепт, если имеется запас, потому что в городе осталось мало инсулина и есть те, у кого закончилось лекарство".

После этого, по словам диабетиков, инсулин еще можно было найти и получить, но с каждой неделей его становилось все меньше, а когда новые поставки - неизвестно.

Андрей Иккерт болеет сахарным диабетом I типа 13 лет и с таким сталкивается не впервые. Последний раз инсулин выписал 28 сентября. Сразу поехал в аптеку, но там ему отказали: "Ждите, возможно, через неделю будет". На слова о том, что лекарство у него совсем закончилось, фармацевт предложил записать на отсроченное обслуживание и посоветовал пока купить за свои деньги.

Корреспонденту редакции "РГ" врач городского диабетцентра Елена Островская рассказала, что к началу октября запасы инсулина закончились даже у врачей: "В нашем центре есть холодильник, откуда мы выдаем лекарства в крайних случаях. Пациенты сами приносят, если срок годности подходит к концу, и мы перераспределяем. Но сейчас и там пусто".

На форумах в интернете диабетики обсуждают еще одну проблему: врач может выписать рецепт по региональной льготе или, если у больного есть инвалидность, - по федеральной: "по разным рецептам разное обеспечение. Иногда инсулин закачивается по одной льготе, но есть по другой", - пишут пользователи.

Больные жалуются, что к концу каждого месяца инсулин заканчивается

16 октября инсулин появился по региональной льготе. Теперь фармацевты в социальных аптеках советуют переписать рецепт с федеральной на региональную. Иначе лекарство не получить. Чтобы переделать рецепт, необходимо попасть на прием к лечащему врачу. Перерыв между записями - два-три месяца. В таких случаях эндокринолог должен принять без очереди и талончика.

Но многие диабетики в период пандемии боятся лишний раз приходить в поликлинику: "Врач принимает несколько раз в неделю, и, пока я буду менять рецепт, инсулин может закончиться и по этой льготе", - рассказывает Андрей.

Почему инсулин по федеральной льготе до сих пор не поступил в аптеки, в справочной службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга не знают: "Город провел аукционы в ноябре - декабре 2019-го. Инсулин закупили в таком же количестве, как в прошлом году. На такие жизненно важные лекарства бюджет выделяется в первую очередь. А федеральной льготой занимается Москва, и мы не имеем к этому никакого отношения".

Причиной проблемы с получением инсулина в социальных аптеках Татьяна Дубинина, заведующая городским детским эндокринологическим центром, называет логистику: "В педиатрии не бывает таких ситуаций. В городе есть одна социальная аптека по детскому обеспечению, чтобы было все доступно и понятно по логистике. Заведующая раз в месяц подает запрос. Разницы с федеральной и региональной льготой тоже нет: обеспечивают и так и так одинаково".