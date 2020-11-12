Остряки от ЖКХ называют Петербург городом падающих балконов. Самые громкие случаи этого года были на Кирочной и на Загородном проспекте, когда балконные плиты просто падали и по счастливой случайности никого не задевали. А ведь есть еще огромное количество балконов, замотанных в сетку, балконов, признанных аварийными и на которые гражданам строго запрещено выходить. Почему балконы вовремя не приводят в нормативное состояние, разбиралась корреспондент "РГ".

На днях Государственная жилищная инспекция добилась того, чтобы жилкомсервис N 2 Невского района привел в порядок балконы в 34 домах. На это потребовался год.

Все началось с того, что инспекторы проводили плановую проверку в Невском районе и обнаружили, что в ряде домов имеются существенные повреждения балконных плит. Также в ряде зданий сама плита находилась в нормальном состоянии, но штукатурка, которой были отделаны плиты, отслаивалась.

Пешеходам, которые ходят по дворам этих домов, такое состояние штукатурки не сулило ничего хорошего, в любой момент куски отделочного слоя могли упасть им на головы.

Государственная жилищная инспекция вручила коммунальщикам предписание об устранении нарушений. Это было в мае прошлого года. Когда в феврале этого года Госжилинспекция снова проверила здания, то обнаружила, что балконы по 13 адресам до сих пор не отремонтированы. Жилкомсервис получил повторное уведомление.

Лишь после этого управляющая организация провела ремонт. Сейчас, как говорят в Госжилинспекции, все проблемные балконы, обнаруженные в ходе рейда, приведены в нормальное состояние.

Такая ситуация наблюдается не только в Невском районе. Так, пару недель назад только после вмешательства Госжилинспекции были отремонтированы балконы в домах N 8 и 9 по улице Лазо, на Магнитогорской, 79, и на Большом Сампсониевском проспекте, 56.

Иногда балконы ремонтируются и по инициативе управляющих компаний, правда, жители далеко не всегда довольны.

Обязанности завершить работы до какого-то конкретного срока у жилкомсервиса нет, поскольку текущий ремонт не подразумевает жестких контрактных обязательств.

В жилищном комитете отмечают, что проблема доступа при ремонте балконов является определяющей. Представители управляющей компании должны несколько раз побывать в квартире, чтобы оценить фронт работ. Также зачастую от жильцов требуется быть дома и во время самого ремонта.

Стоит отметить, что сами жильцы зачастую не знают, какой вид ремонта происходит в их доме и когда к ним собираются прийти коммунальщики. Из-за этого могут происходить ситуации, когда жильцы уверены, что управляющая компания забыла про их балкон, а к ним на самом деле не смогли попасть в квартиру.

Между тем отсутствие планового ремонта балконов может привести к тому, что со временем балконная плита придет в аварийное состояние. В Петербурге достаточно и таких балконов, причем зачастую их не ремонтируют, а просто закрывают от жильцов.

- Аварийный ремонт, как правило, состоит из демонтажа остатков старого балкона и создания нового на том же месте. Кроме того, для проведения такого ремонта очень сложно оформить целый пакет документов, - сообщила "РГ" президент Межотраслевой ассоциации СРО "Синергия" в области строительства и проектирования Александра Белоус.

Эксперт подчеркнула: такой ремонт очень дорогостоящий, и аварийный балкон дешевле закрыть или даже совсем демонтировать, чем восстанавливать его заново. Жильцы гипотетически сами могут инициировать капремонт балконов в своем доме. Но это влетит им в копеечку. Им придется заказать заключение от независимых экспертов, причем обследование потребуется для каждого балкона, чтобы определить степень их разрушения. Важно понять, что повреждено - арматура либо бетон. По итогам обследования специалисты составят смету, которую тоже придется оплатить. А смета может потребовать найма целого ряда специалистов, платить за все это также придется жильцам. В итоге траты могут составить от 50 тысяч до миллиона рублей на квартиру в зависимости от уровня износа и повреждений.

Стоит отметить, что многие петербуржцы без всяких экспертиз и общих собраний сами готовы ремонтировать свои балконы. Более того, в городе работают десятки фирм, предлагающих услуги по ремонту балконных плит. Не замене, конечно, но восстановить отделку балконной плиты или же заделать небольшие трещины частные фирмы вполне способны.

Но есть одна существенная загвоздка: сами балконы по Жилищному кодексу относятся к общедомовому имуществу и жильцам не принадлежат. Поэтому, вызывая фирму, чтобы заделать трещину, человек нарушает законодательство. Доля лукавства есть и у фирм, которые предлагают такого рода ремонт, ведь приведение в порядок балконных плит для них - сопутствующая услуга, а основная - остекление балконов. Сейчас фактически в Петербурге введен мораторий на остекление, в парламенте находится законопроект, который позволяет узаконить старое остекление, сделанное до 11 января 2020 года. А судьба новых конструкций никак не прописана. Получается, что если жилец обратится в фирму, чтобы ему заделали трещину в балконе и заодно застеклит его, то он рискует получить штраф за нарушение городского законодательства о благоустройстве, а само остекление демонтируют по решению суда.

Таким образом, у граждан, желающих, чтобы их балконы привели в порядок, есть три пути: обращаться в управляющую компанию, жаловаться в Госжилинспекцию или проводить общее собрание и инициировать ремонт балконов на собственные средства.