Фрегат "Адмирал Касатонов" отстрелялся ракетой "Калибр"

Фрегат Северного флота "Адмирал флота Касатонов" успешно поразил береговую цель при стрельбе главным ракетным комплексом. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

- Ракетная стрельба состоялась в первой половине дня в акватории Белого моря, - отметили в пресс-службе. - Она велась по цели, расположенной на полигоне Чижа в Архангельской области. Расстояние от нее до точки пуска превышало 1000 километров. Цель была успешно поражена головной частью крылатой ракеты "Калибр".

Охрану водного района и обеспечение стрельб выполнили корабли и суда Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Ранее экипаж боевого корабля провел артиллерийские стрельбы в рамках плановой боевой подготовки на полигоне Баренцева моря, закрытом для гражданского судоходства и полетов авиации. Кроме того, 29 сентября фрегат также отстрелялся "Калибром" по наземной цели на полигоне в Архангельской области.

Справка "РГ"

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" построен на судостроительном предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Он был заложен в 2010-м и спущен на воду в 2014-м году. В конце 2018 года проведены его заводские ходовые испытания в зоне ответственности Балтийского и Северного флотов. В преддверии Дня ВМФ 21 июля 2020 года на фрегате был торжественно поднят Андреевский флаг. Корабль зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота - самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России.