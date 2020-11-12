Калининградца обвинили в изнасиловании 11-летней падчерицы

В Калининграде заключили под стражу 32-летнего гражданина иностранного государства, которого обвиняют в изнасиловании 11-летней падчерицы. Уголовное дело возбуждено по статье "изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста", мужчине уже предъявили обвинение. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, летом текущего года обвиняемый надругался над дочерью своей сожительницы, используя физическое превосходство и воспользовавшись беспомощным состоянием жертвы. В октябре, когда девочку обследовали в одном из лечебных учреждений, врачи выявили беременность. Медики незамедлительно сообщили об этом в региональное управление СК.

Изначально мужчина не признал вину. Однако позже он написал несколько явок с повинной, рассказав еще о нескольких преступлениях против половой неприкосновенности падчерицы.

Сейчас расследование продолжается. Следователи организовали комплекс реабилитационных мероприятий, направленных на минимизацию последствий психологических травм, которые отчим нанес ребенку.