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12.11.2020 18:03
Рубрика: Общество

Названы регионы с самым сильным воздействием магнитного поля

Текст: Ольга Игнатова

Под самым сильным влиянием космической погоды, которая связана с солнечной активностью, находятся полярные регионы. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель Центра космической погоды для нужд аэронавигации при Институте прикладной геофизики Росгидромета Вячеслав Буров.

Фото: Иван Вагнер/Роскосмос/ РИА Новости
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Речь идет о таких регионах, как Мурманская и Архангельская области, часть Красноярского края, Чукотка, Ненецкий и Ямало-Ненецкий округа, Коми, часть Якутии - то есть области, входящие в Арктическую зону. "Магнитное поле воздействует на людей, которые живут за Полярным кругом. Те люди, которые живут на широтах выше Мурманска, конечно, испытывают на себе изменения космической погоды гораздо более сильные, чем те люди, которые живут в средних широтах", - цитирует Бурова агентство РИА Новости.

Ученый пояснил, что амплитуда магнитных бурь в средних и полярных широтах может отличаться в 100 раз. Именно поэтому люди могут испытывать недомогания.

В то же время, по словам ученого, начавшийся новый цикл солнечной активности не будет сопровождаться большим количеством вспышек на Солнце и магнитных бурь. Он пояснил, что наступающий сейчас цикл активности, который может продлиться 10 лет, будет очень слабым. "Он будет таким же, как и тот цикл, который прошел", - отметил Буров.

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