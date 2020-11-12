Петербуржцы жалуются на дворников. В разных районах города проблема одна и та же - использование современной техники, а именно садовых пылесосов, или воздуходувок. Шум от них мешает отдыхать взрослым после ночной смены и не дает уложить детей днем. Но главное, отмечают горожане, - эта работа совершенно бессмысленна. Потому что дворники сдувают листья в кучу, но не убирают их. И ветер разносит все обратно.

- Сначала я радовалась: осень в этом году сухая и теплая, так что с помощью воздуходувки дворники все быстренько уберут и не придется скользить по мокрой листве, - рассказывает Лариса Орлова. - А на самом деле в сухую погоду от них шум, пыль и никакого толку.

С этим мнением солидарны многие. "Сегодня гонят слева направо, завтра справа налево", "Направляют поток в сторону автомобилей, портят краску - кто за это ответит?", "Топливо расходуется, шум и выхлопные газы. Сплошные минусы - не инструмент, а вредительство" - такие мнения высказывают люди самых разных возрастов через социальные сети. Между тем существует распоряжение жилищного комитета Санкт-Петербурга, в котором садовые пылесосы использовать "не рекомендуется".

Соответствующий абзац появился в документе в июне нынешнего года: "При уборке территорий с усовершенствованным покрытием, включая лотковые и прилотковые зоны внутриквартальных проездов, от смета, песка и всякого вида загрязнений не рекомендуется применять воздуходувные устройства с режимом работы на обдув". К усовершенствованным относятся практически все виды дорожного покрытия, которые применяются в городском благоустройстве.

Однако поскольку распоряжение профильного ведомства носит рекомендательный характер и не является безусловным запретом, то и соблюдать это требование не обязательно, а за нарушение не предусмотрена ответственность. СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" и ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" описывают лишь общие требования к атмосферному воздуху на жилых территориях и в помещениях. Про пыль и грязь в них ничего не сказано, поэтому сослаться на них тоже не получится.

- Запретить дворнику использовать пылесос мы можем только в том случае, если он нарушает закон о тишине, - пояснил корреспонденту "РГ" председатель одного из ТСЖ Невского района Сергей Власов. - В нашем случае, поскольку ТСЖ самостоятельно управляет домом, можно пригрозить расторжением договора. Но если вас обслуживает управляющая компания, у которой несколько жилых домов, можно только договариваться.

Такие примеры тоже есть. Несколько домов во Фрунзенском районе, к примеру, попросили использовать воздуходувки в строго отведенное время, и им пошли навстречу.

- Это очень удобный инструмент, который позволяет нам более тщательно исполнять требования к уборке, - считает ведущий инженер сектора благоустройства и санитарного содержания ЖКС N 2 Ольга Русакова, - хотя в технических характеристиках есть минусы. Мы тоже хотели бы, чтобы воздуходувки работали потише.

По словам специалиста, в зоне их ответственности уборка организована комплексно. Листву сдувают и сразу "мешкуют", то есть собирают в мешки и впоследствии вывозят, а сотрудники проинструктированы на предмет правильного использования воздуходувок и соблюдения всех необходимых требований. Так что причина шума и неопрятных куч - не в садовых пылесосах, а в плохом контроле за работой дворников.