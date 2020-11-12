В Ленобласти поджигатель дома напал на сотрудников полиции

В Лодейнопольском районе Ленобласти полицейские предотвратили поджог дома. Злоумышленник, которого застали на месте преступления, открыл огонь по полицейским из травматического пистолета, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские выехали в поселок Доможирово, чтобы выяснить обстоятельства поджога машины. Возле одного из домов полицейские заметили мужчину, который поливает здание горючей смесью. В окнах горел свет, было очевидно, что в доме находятся люди и чтобы не допустить возгорание, полицейские сразу же начали операцию по задержанию поджигателя.

Мужчина трижды выстрелил в сторону стражей порядка из травматического пистолета. Одна пуля попала в сотрудника, травмы оказались не представляющими опасности для жизни.

Задержать нападавшего по горячим следам не удалось. Сейчас нго ищут по всему Лодейнопольскому району. В полиции отмечают, что местность сильно заболочена, поэтому используются вездеходы. Не исключено, что в воздух будет поднят вертолет.

Личность злоумышленика установлена: это 29-летний житель Бокситогорского района Ленобласти, ранее имевший конфликты с законом.