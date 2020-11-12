В Петербурге из-под поезда метро спасли пассажира

На станции метро "Ладожская" оранжевой ветки петербургского метрополитена пассажир упал на пути. Извлекать пострадавшего пришлось из-под состава, сообщает пресс-служба подземки Северной столицы.

Операция длилась 20 минут и прошла успешно. Пассажира достали из-под поезда и передали бригаде врачей.

Видимых калечащих повреждений на теле пострадавшего нет, но в момент подъема на платформу, как отмечают очевидцы, мужчина был без сознания.

В момент проведения спасательной операции поезда оранжевой ветки следовали только до станции "Площадь Александра Невского". Сейчас движение в петербургской подземке осуществляется в обычном режиме.