В Петербурге изобрели сверхточную систему тестирования на COVID-19

Консорциум из трех петербургских компаний разработал тест-систему, позволяющую с высокой точностью определить наличие антител к COVID-19, сообщают в аппарате вице-губернатора Северной столицы Евгения Елина.

Новая тест-система получила название "SARS-CoV-2-CoronaPass". Первые испытания уже прошли, они показали, что чувствительность тестов составила 98,7 процента. Ложноположительных результатов не было вообще.

Анализ занимает всего 55 минут, при этом образцы не нужно дополнительно разводить.

В основе технологии сендвич-анализ, который позволяет выявить все классы суммарных антител. В этом главная новация, ведь большинство имеющихся на рынке тест-систем позволяют выявлять только антитела к нуклеопротеину, N-белку коронавируса.

Само по себе наличие этих антител свидетельствует лишь о том, что человек переболел COVID-19, но при этом никак не показывает, что у пациента выработался защитный иммунитет. Когда выявляются все классы иммуноглобулинов, в том числе IgM, IgG и IgА, это дает точную картину.

Представители компании-разработчика полагают, что тест-система не имеет аналогов в России и в мире. Уже выпущена первая партия тест-систем, в ближайшее время на нее будет получено регистрационное удостоверение.

Производство находится в Особой экономической зоне Петербурга, его мощность составляет 15 миллионов тестов в год.