В Петербурге возбуждено дело об отравлении детей в школе

Прокуратура Кронштадтского района Петербурга организовала проверку по факту вспышки кишечной инфекции в одной из школ.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел накануне. Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу было зарегистрировано шесть случаев кишечной инфекции среди учащихся 2-5 классов школы в Кронштадте. Дети были госпитализированы с признаками пищевой инфекции.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.