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12.11.2020 14:17
Рубрика: Культура

В Старой Руссе снимут сериал "Чингачгук" с Епифанцевым

Текст: Алексей Михайлов
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В Старой Руссе по заказу одного из центральных телеканалов будет снят сериал "Чингачгук" с Владимиром Епифанцевым в главной роли. Съемки начнутся 5 декабря, сообщили в минкультуры Новгородской области.

Фото: Пресс-служба "Нон-Стоп Продакшн" / ТАСС
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По замыслу создателей фильма в Старой Руссе служит участковый Илья Чугунов по прозвищу "Чингачгук". Это прозвище он получил за свою немногословность, навыки следопыта и любовь к творчеству Фенимора Купера, а также за прекрасное знание местной природы. Сериал расскажет о расследовании участковым серии убийств.

Авторы сценария - Виктор Михеев, Дмитрий Сошников, Владислав Бабук. Премьера 20-серийного фильма "Чингачгук" состоится в 2021 году, отметили в пресс-центре правительства региона.

Съемки в регионе проводятся при поддержке правительства области, министерства культуры региона и непосредственном участии региональной кинокомиссии. Это уже восьмой сериал, который снимается в 2020 году в Новгородской области.

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