Лечение от COVID-19 и острых респираторных заболеваний "по-крымски" сегодня обсуждают в каждой семье. Люди сталкиваются со многими проблемами - от нехватки мест в стационарах до неэффективных методов лечения. Крымчане в соцсетях рассказывают истории, от которых становится не по себе. Корреспондент "РГ" сама переболела ОРЗ, и несколько походов в поликлинику вызвали множество вопросов к организации медицинского обслуживания.

Все началось с резких болей в желудке и температуры 38,8. На следующие сутки она понизилась до 35,8, но следующие три дня ощущалась слабость, дискомфорт в груди и першение в горле. С первого дня мне назначили антибиотики и противовирусные препараты, которые я, как сознательный пациент, исправно принимала. Правда, никто из врачей меня в глаза не видел - все решалось и назначалось по телефону. Ведь поликлиника, к которой я "приписана" с 2016 года, находится в противоположном конце города, и мой участковый врач, не имея машины, давала наставления по телефону. Второй знакомый врач сразу заподозрил COVID-19, третий предположил отравление водой. Поэтому в списке необходимых лекарств одновременно оказались и антибиотики с антивирусными препаратами, и сорбенты. Только спустя несколько дней узнала от знакомого врача, работающего не в поликлинике, а в стационаре, что полисорб надо отменять, поскольку он, как выразился доктор, "все лекарства на себя оттянет".

Когда уже немного пришла в себя, отправилась самостоятельно в поликлинику, в отдельный кабинет, где врач-инфекционист принимает пациентов с ярко выраженными признаками ОРВИ. Он взял тест на коронавирус, послушал, дополнил список препаратов, что уже были в моем "рационе", и посоветовал сделать флюорографию. На следующий день вердикт - бронхит.

Честно говоря, не ожидала такого - ведь ни кашля, ни одышки. И вот по правилам "лечебной системы" отправилась к терапевту оформлять больничный. К этому специалисту идут люди со всевозможными недугами. В одной общей очереди - и такие, как я, то есть с предположением о наличии коронавируса, и те, у кого таких подозрений нет. А как же рекомендованные 14 дней карантина, за которые опасный вирус может проявиться? И разве уже выявленный бронхит не должен насторожить, тем более если пациент контактировал с больными с подтвержденным COVID-19? Видимо, не настораживает. А если нужен больничный - его можно оформить только на три дня, а затем надо снова появиться в стенах медучреждения. И вот нескончаемой вереницей потенциальные и вероятные носители COVID-19 идут во все поликлиники города, едут в общественном транспорте вместе с теми, кто еще здоров. О каких масках, перчатках как о методах профилактики можно говорить при таком раскладе?

Такое же паломничество сейчас в частных клиниках, куда люди едут делать компьютерную томографию. И даже здесь требуется три поездки. Первая - чтоб записаться, поскольку по телефону это сделать невозможно - линии все время заняты. И пациенты едут в самый час пик, ведь запись исключительно с 8 до 9 утра. Второй раз - собственно на процедуру, ну и третий, чтобы забрать результат. Стоят больные и здоровые в переполненном общественном транспорте нос к носу... Пускай все в масках, но если расстояние минимальное, то даже от небольшого чиха зараженного можно получить вирус.

Через три дня пришлось ехать в поликлинику закрывать больничный. К терапевту - длиннющая очередь. Двигается очень медленно, это и понятно - каждого послушай, посмотри и кучу бумаг оформи. Постояв минут 15, поняла, что с такими темпами попаду в кабинет часа через три - не раньше.

У меня несколько задач: чтобы специалист послушал легкие и оценил дыхание, оценил сатурацию (насыщение крови кислородом) и, если все в норме, закрыл бы больничный. При первом моем посещении пульсоксиметра у доктора не оказалось. Предполагаю, что и в этот раз его не будет. Набираю в легкие побольше воздуха, чтобы изнутри перекрыть барабанные перепонки и не слышать возмущенные возгласы людей, стоящих уже несколько часов в очереди, открываю дверь в кабинет и с порога, выдохнув, заявляю, что мне надо. Доктор в недоумении.

- У меня аппарата нет. Их всего пара штук на всю поликлинику. И что, вы полагаете, я сейчас пойду искать? Посмот­рите, сколько пациентов ждут приема, - возмущенно произносит врач.

- А медсестра может сходить поискать? - тыкаю взглядом в "зарывшуюся" в бумажках помощницу доктора.

- Я? - изумлена медсестра. - Вы думаете, мне больше заняться нечем?

Еще в нескольких кабинетах меня отправляли пройти в следующие. В итоге помог терапевт, который не ведет прием и только лишь ходит по участкам.

Радостная возвращаюсь в очередь, которая продвинулась ровно на одного человека. У меня остались еще две задачи. Недолго думая, возвращаюсь в знакомый кабинет.

"Доктор, раз уж вы посмотрели одно, гляньте и другое - послушайте мои легкие, пожалуйста", - вижу, что вряд ли откажет, поскольку из чемоданчика торчит фонендоскоп. Парень, поверженный моей молниеносной атакой, не отказал.

Оставалась последняя задача - быстро закрыть больничный и как можно дольше не появляться в этом медучреждении. Конечно, вновь пришлось прорываться, чтобы просто передать врачу медкарту, сказать, что у меня все в порядке, и электронный больничный можно закрывать. Кажется, доктор была благодарна моей инициативе и расторопности. Я же пошла домой, понимая, что до конца еще не выздоровела и мне как можно быстрее нужно оказаться под теплым одеялом с чашкой горячего чая. А впереди еще КТ - ведь я уже за него заплатила…

Официально

Комментарий министерства здравоохранения Крыма

"РГ" попросила Минздрав РК прокомментировать обнаруженные в поликлиниках недоработки в обслуживании пациентов.

На вопрос, почему для поликлиник республики не разработана грамотная маршрутизация приема больных, дали ответ:

"В учреждениях здравоохранения РК обеспечен прием пациентов, максимально исключающий возможность передачи новой коронавирусной инфекции". Дальше перечисляются действующие предписания: прямо на входе, в некоем сортировочно-пропускном пункте, проверяют температуру и выясняют эпиданамнез, то есть узнают (правда, каким образом - непонятно) побывал ли человек в последние 14 дней в странах или регионах РФ с напряженной эпид­обстановкой, контактировал ли с больными ковидом или ОРВИ. Тут же, на входе, всем пациентам обязательно дезинфицируют руки. Потоки больных с симптомами ОРВИ и общими заболеваниями четко разделяют. Остается вопрос - где же это на самом деле происходит, в каких поликлиниках?

Также в министерстве сообщают, что Крым не закупает экспресс-тесты из-за их низкой достоверности. Однако благодаря тестированию, проводимому методом полимезарной цепной реакции (ПЦР), результаты получают буквально в течение двух суток, и если заражение выявлено, то человеку об этом якобы сразу сообщают. Интересно, почему же пациентам эту информацию не предоставляют - только советуют приходить за ответами не раньше чем через неделю? Ведь, получается, если из лаборатории не позвонили в первые два дня, некоторые заболевшие COVID-19 считают себя здоровыми и контактируют с людьми…

Также Минздрав сообщает, что "больным с симптомами ОРВИ необходимо вызвать врача на дом, где он и назначит лечение, оформит листок нетрудоспособности. В случае необходимости продления больничного листа пациенту необходимо опять же вызвать терапевта на дом - посещение поликлиники не требуется". А что же тогда делает вся эта армия кашляющих, сморкающих, температурящих в коридорах поликлиник, в частности, в специально созданных для больных с повышенной температурой тела приемно-смотровых боксах?

По информации профильного министерства, "основанием для оформления больничного листа на 14 дней для лиц, контактировавших с больными COVID-19, может стать лишь предписание территориального отдела Роспотребнадзора". А уж если человек заболел - решение о выписке больничного на усмотрение лечащего врача.

Что же касается пульсоксиметров, которых в поликлинике не сыщешь, то по уверениям Минздрава, все участковые врачи, осуществляющие выезды на дом, обеспечены этими аппаратами. "Только в октябре 2020 года министерство приобрело 2303 пульсоксиметра в дополнение к уже имеющимся", - уточнил замминистра здравоохранения Антон Лясковский.