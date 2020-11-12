Новороссийский спасатель приходит на помощь попавшим в беду животным

...В конце августа в открытый колодец с коммуникациями провалилась собака. При помощи веревки спасатели спустились в колодец и достали "пострадавшего" - им оказалась немецкая овчарка. Пес был целехоньким, ни единой царапины, но не на шутку растерян. Его увезли на базу, а через несколько часов после публикации в соцсетях его забрала хозяйка. Выяснилось, что уже несколько дней она безуспешно разыскивала своего питомца.
Другой инцидент произошел в частном доме в переулке Ейский. Женщина попросила о помощи: ее кот каким-то образом залез в печную трубу и вторые сутки не мог оттуда выбраться. Спасатели сначала попытались выудить усатого при помощи удавки, но тот всячески сопротивлялся. Тогда в ход пустили слесарные инструменты - пробили дыру в кирпичной стене печи.
В Сети подписчики живо откликаются на такие ситуации и зачастую сами предлагают помощь. В этом нет ничего удивительного, просто все соскучились по добру, по человечности...
- Самое важное в нашем деле - предотвратить несчастье. Помню, в службу позвонила молодая женщина, мать троих малышей. В доме хомяк залез под шкаф, и она не может его сдвинуть, чтобы вытащить зверька. Выехали, нашли, посадили в клетку. Женщина просияла от радости: "В жизни не поверила бы, что приедут вызволять хомяка". Но это сделали не из-за хомяка, а чтобы уберечь детей от несчастного случая, вдруг бы стенка упала!
На днях под Краснодаром жители дачного кооператива "Хуторок" установили предупреждающий знак "Уступи дорогу ежикам" на гравийном проезде, через который массово переходят ежи. Их миграционную тропу даже в шутку назвали "Ежиковый шелковый путь", настолько часто они здесь встречаются. И водители стали ездить более внимательно.