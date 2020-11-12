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12.11.2020 21:21
Рубрика: Общество

Спасти рядового Шарика

Новороссийский спасатель приходит на помощь попавшим в беду животным
Текст: Анна Юркова (Новороссийск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8310)
Руководитель муниципальной "Службы спасения" Новороссийска Алексей Одеров - человек в крае известный. С недавних пор он начал вести блог в Instagram, где рассказывает подписчикам о тяжелых буднях спасателей. Но больше всего людей изумляет его готовность прийти на помощь попавшим в беду животным. Совершенно бескорыстно. На вопрос "почему?" Алексей спокойно отвечает: "В любом случае это всегда чья-то спасенная жизнь, и зверю она дана так же, как и человеку".

...В конце августа в открытый колодец с коммуникациями провалилась собака. При помощи веревки спасатели спустились в колодец и достали "пострадавшего" - им оказалась немецкая овчарка. Пес был целехоньким, ни единой царапины, но не на шутку растерян. Его увезли на базу, а через несколько часов после публикации в соцсетях его забрала хозяйка. Выяснилось, что уже несколько дней она безуспешно разыскивала своего питомца.

Фото: Photoxpress
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Другой инцидент произошел в частном доме в переулке Ейский. Женщина попросила о помощи: ее кот каким-то образом залез в печную трубу и вторые сутки не мог оттуда выбраться. Спасатели сначала попытались выудить усатого при помощи удавки, но тот всячески сопротивлялся. Тогда в ход пустили слесарные инструменты - пробили дыру в кирпичной стене печи.

В Сети подписчики живо откликаются на такие ситуации и зачастую сами предлагают помощь. В этом нет ничего удивительного, просто все соскучились по добру, по человечности...

- Самое важное в нашем деле - предотвратить несчастье. Помню, в службу позвонила молодая женщина, мать троих малышей. В доме хомяк залез под шкаф, и она не может его сдвинуть, чтобы вытащить зверька. Выехали, нашли, посадили в клетку. Женщина просияла от радости: "В жизни не поверила бы, что приедут вызволять хомяка". Но это сделали не из-за хомяка, а чтобы уберечь детей от несчастного случая, вдруг бы стенка упала!

"В любом случае это всегда чья-то спасенная жизнь, и зверю она дана так же, как и человеку"
Тем временем

На днях под Краснодаром жители дачного кооператива "Хуторок" установили предупреждающий знак "Уступи дорогу ежикам" на гравийном проезде, через который массово переходят ежи. Их миграционную тропу даже в шутку назвали "Ежиковый шелковый путь", настолько часто они здесь встречаются. И водители стали ездить более внимательно.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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