В Астрахани ребенок сломал семь позвонков на лестничной площадке

В Астрахани восьмилетняя девочка повредила позвоночник в результате падения на лестничной площадке. При этом она сломала семь позвонков.

Как сообщает региональное управление СК РФ, по версии следствия, ребенок покалечился из-за отсутствия оградительной конструкции между инвалидным подъемником и стеной одного из домов на улице Генерала Епишева. Девочка упала на бетонную отмостку.

Специалисты, составившие заключение строительно-технической экспертизы, отмечают, что лестничная площадка, на которой пострадал ребенок, не соответствует требованиям строительных норм и проектной документации.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.