Новости

Вышел трейлер ремейка "Черного красавца" - с кобылой вместо жеребца 13:59
Бабиков выиграл вторую гонку в рамках отбора на Кубок мира по биатлону 13:42
Как Мадс Миккельсен будет выглядеть в образе Грин-де-Вальда 13:40
Вышел русский трейлер "Рыцарей справедливости" с Мадсом Миккельсеном 13:31
Испания будет требовать с приезжих отрицательный тест на COVID-19 13:28
Дело экс-футболиста Романа Широкова поступило в мировой суд 13:19
Собянин объяснил, можно ли гулять в новогоднюю ночь 13:19
Наталья Сергунина рассказала о поддержке НКО в Москве 13:10
В Венгрии закрепят в Конституции женский и мужской пол 13:05
Ирландцы составили рейтинг актеров с самым плохим ирландским акцентом 13:00
Минфин предложил ввести в УК статью о преступлениях с криптовалютой 12:56
В Беларуси началась отправка призывников в войска 12:54
Почта России и АСИ запустят совместные проекты в социальной сфере 12:53
Власти Испании снизят НДС на маски 12:53
В России появится рейтинг детского благополучия в регионах 12:50
В Кремле назвали условие размещения турецких миротворцев в Карабахе 12:48
Кремль выразил надежду на урегулирование разногласий с Турцией 12:45
МЭА: Вакцины не помогут заметно увеличить спрос на нефть в 2021 году 12:44
Минпросвещения продлит программу "Земский учитель" 12:44
Евросоюз создает союз здравоохранения 12:44
В Армении и Нагорном Карабахе ввели бесполетные зоны 12:43
Более тысячи пожертвований сделали москвичи через сервис на mos.ru 12:42
В Москве обновлен рекорд по количеству сделок с ипотекой 12:36
У двух министров в Новгородской области выявлен коронавирус 12:35
В Минске ввели обязательный масочный режим 12:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
Как изменились правила проведения собрания садоводов
Как изменились правила проведения собрания садоводов
12.11.2020 13:17
Рубрика: Происшествия

Бизнес-пепелище

В Феодосии пожар лишил работы десятки ИП
Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российская газета - Крым № 255(8309)
На улице Генерала Горбачева огонь за считанные минуты уничтожил четыре кафе, магазин, детскую игровую комнату и сувенирный дворик. Десятки предпринимателей в одночасье лишились не только имущества, но и источника дохода.
Фото: Пресс-служба администрации Феодосии Фото: Пресс-служба администрации Феодосии
Фото: Пресс-служба администрации Феодосии

Яна Терновская - владелица детской игровой комнаты "Море чудес" площадью около 500 квадратных метров. Комната работала обычно с конца апреля до середины октября, дети с особенностями развития посещали ее бесплатно.

- Когда ночью, в 3.21, я примчалась к месту пожара, огонь еще не добрался до детской комнаты и некоторых других объектов, но рядом с ними и не было пожарных, - рассказала Яна "РГ". - К их приезду в 3.48 над игровой комнатой бушевало такое пламя, что тушить уже было нечего. Разумеется, никаких горюче-смазочных материалов в игровой комнате не было и быть не могло.

В Крыму грабители похитили деньги из банкомата

Немало вопросов у предпринимателей вызвали и действия пожарных. В машине МЧС менее чем за 10 минут закончилась вода, уверяют коммерсанты. Приехавший на ЧС автомобиль был старым, и из протянутых от него шлангов во все стороны хлестала вода. В гидрантах вблизи сгоревших объектов воды не оказалось!

По словам Яны, из-за пожара лишились работы более десяти ее сотрудников - администраторы, кассиры, аниматоры. Такая же судьба постигла и работников находившихся по соседству кафе.

Предприниматель призналась, что имущество не страховала, как и ее коллеги.

- Это очень дорого, - сказала она. - К тому же, в нашей игровой комнате неукоснительно соблюдались все противопожарные меры.

В Крыму при пожаре погиб мужчина с двумя внуками

Не пощадил огонь и сувенирный дворик, в котором трудились три десятка индивидуальных предпринимателей. В их числе пенсионерка Елена Резникова, чей предпринимательский стаж - 27 лет.

- Начинаю потихоньку осознавать ужас произошедшего, - говорит она. - Невозможно на пенсию выжить, не работать нельзя. Но на работу меня никто уже не возьмет.

Фото: Пресс-служба ФГБУ "Заповедный Крым"
В Ялтинском заповеднике нашли закладку для поджога леса

Общественник и юрист Александр Талипов напомнил, что многие сгоревшие объекты работали с начала 2000-х, и претензий к ним со стороны надзорных органов не было. Так что версия о нарушении правил пожарной безопасности выглядит несостоятельной. Более вероятной кажется версия поджога, в пользу которой говорит тщательно изучаемая сейчас следователями видеозапись с камеры уличного видеонаблюдения с видом на улицу Генерала Горбачева. На ней видно, как за несколько минут до пожара к одному из кафе подходит женщина, которая наклоняется и что-то делает, а потом уходит. И через несколько секунд начинается пожар. Так или иначе, по словам главы администрации Феодосии Сергея Бовтуненко, уже возбуждено уголовное дело по факту поджога и ведется следствие.

Тем временем владельцам сгоревших объектов предложили провести демонтаж обгоревших конструкций, для чего мэрия готова предоставить технику и контейнеры.

- Предприниматели, реально работавшие в этих торговых рядах, как правило, были субарендаторами, а порой и субсубарендаторами, - отметил Бовтуненко. - Они и являются пострадавшей стороной, которая понесла моральный и материальный ущерб. Им было предложено выбрать представителей, которые войдут в состав рабочей группы для выработки решения: как на законном основании предоставить им право дальнейшей работы на этой территории и разработать концепцию ее дальнейшего развития.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Эпидемиолог оценил популяционный иммунитет к COVID-19 в регионах
Грызлов заявил о полном отказе Киева от Минских соглашений
В ВОЗ назвали отличия симптомов гриппа и коронавируса
Гинцбург анонсировал начало массовой вакцинации от CОVID-19
В Гидрометцентре предупредили о морозах и снеге
Генпрокуратура опубликовала статистику преступлений в стране
Видео
Видео
Застрявший на путях Mercedes увернулся от поезда за миг до аварии