На улице Генерала Горбачева огонь за считанные минуты уничтожил четыре кафе, магазин, детскую игровую комнату и сувенирный дворик. Десятки предпринимателей в одночасье лишились не только имущества, но и источника дохода.

Яна Терновская - владелица детской игровой комнаты "Море чудес" площадью около 500 квадратных метров. Комната работала обычно с конца апреля до середины октября, дети с особенностями развития посещали ее бесплатно.

- Когда ночью, в 3.21, я примчалась к месту пожара, огонь еще не добрался до детской комнаты и некоторых других объектов, но рядом с ними и не было пожарных, - рассказала Яна "РГ". - К их приезду в 3.48 над игровой комнатой бушевало такое пламя, что тушить уже было нечего. Разумеется, никаких горюче-смазочных материалов в игровой комнате не было и быть не могло.

Немало вопросов у предпринимателей вызвали и действия пожарных. В машине МЧС менее чем за 10 минут закончилась вода, уверяют коммерсанты. Приехавший на ЧС автомобиль был старым, и из протянутых от него шлангов во все стороны хлестала вода. В гидрантах вблизи сгоревших объектов воды не оказалось!

По словам Яны, из-за пожара лишились работы более десяти ее сотрудников - администраторы, кассиры, аниматоры. Такая же судьба постигла и работников находившихся по соседству кафе.

Предприниматель призналась, что имущество не страховала, как и ее коллеги.

- Это очень дорого, - сказала она. - К тому же, в нашей игровой комнате неукоснительно соблюдались все противопожарные меры.

Не пощадил огонь и сувенирный дворик, в котором трудились три десятка индивидуальных предпринимателей. В их числе пенсионерка Елена Резникова, чей предпринимательский стаж - 27 лет.

- Начинаю потихоньку осознавать ужас произошедшего, - говорит она. - Невозможно на пенсию выжить, не работать нельзя. Но на работу меня никто уже не возьмет.

Общественник и юрист Александр Талипов напомнил, что многие сгоревшие объекты работали с начала 2000-х, и претензий к ним со стороны надзорных органов не было. Так что версия о нарушении правил пожарной безопасности выглядит несостоятельной. Более вероятной кажется версия поджога, в пользу которой говорит тщательно изучаемая сейчас следователями видеозапись с камеры уличного видеонаблюдения с видом на улицу Генерала Горбачева. На ней видно, как за несколько минут до пожара к одному из кафе подходит женщина, которая наклоняется и что-то делает, а потом уходит. И через несколько секунд начинается пожар. Так или иначе, по словам главы администрации Феодосии Сергея Бовтуненко, уже возбуждено уголовное дело по факту поджога и ведется следствие.

Тем временем владельцам сгоревших объектов предложили провести демонтаж обгоревших конструкций, для чего мэрия готова предоставить технику и контейнеры.

- Предприниматели, реально работавшие в этих торговых рядах, как правило, были субарендаторами, а порой и субсубарендаторами, - отметил Бовтуненко. - Они и являются пострадавшей стороной, которая понесла моральный и материальный ущерб. Им было предложено выбрать представителей, которые войдут в состав рабочей группы для выработки решения: как на законном основании предоставить им право дальнейшей работы на этой территории и разработать концепцию ее дальнейшего развития.