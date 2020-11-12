В Крыму открыли памятный знак на месте последнего боя Гражданской войны

В Красногвардейском районе Крыма у села Видное открыт памятный знак на месте, где в ноябре 2020 года состоялось последнее крупное сражение между частями Красной и Белой армий. Знак установлен местными активистами при поддержке Русской общины Крыма, Российского военно-исторического общества, а также администрации и депутатов Красногвардейского района.

На гранитном камне высечена строка из стихотворения поэтессы Зои Бобковой:

Мы - один народ, одна страна, -

Никуда от этого не деться,

Даже если разрывает сердце

Надвое Гражданская война…

Именно здесь в балке вблизи от станции Курман-Кемельчи (ныне Урожайная) 12 ноября 1920 года сошлись в последнем сражении части марковцев, отступавших в сторону Симферополя и двигавшиеся в том же направлении подразделения армии Михаила Фрунзе.

- Бой начался около трех часов дня и продолжался до самой темноты, - рассказал "РГ" председатель районного отделения Российского военно-исторического общества Валерий Линевич. - На ближайшей железнодорожной станции в это время находились три бронепоезда белых. Они открыли огонь, чтобы поддержать своих, но люди уже так плотно сошлись в схватке, что шрапнель посекла всех, кто попал под ее огонь.

На следующий после боя день санитарные команды похоронили в одной братской могиле останки и белых и красных бойцов, погибших в сражении. Спустя 100 лет в этот день вблизи от места боя установили памятный знак. Русская община Крыма поддержит издание написанной Валерием Линевичем книги "Последний залп Гражданской войны". Ее первые экземпляры передадут в школы Красногвардейского района.

С 12 по 15 ноября в Ялте и Севастополе проходит научная конференция, посвященная 100-летию окончания Гражданской войны в Крыму и "Русского исхода". Ее участники обсуждают преломление революции, Гражданской войны и Русской смуты в самосознании современного российского общества.

Справка "РГ"

13-17 ноября 1920 года остатки Русской армии барона Врангеля покинули Крым. Из Севастополя, Ялты, Евпатории, Керчи и Феодосии вышло 126 судов, на которых эвакуировались 145 693 человека, не считая членов экипажей. В общей сложности после революции Россию покинули более 1 миллиона 160 тысяч человек.