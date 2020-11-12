В регионах подорожал мусор, ввели штраф за бензин и льготы на парковке

Теперь владимирские медики, пострадавшие от COVID-19, будут получать деньги напрямую из регионального бюджета. И не надо ждать, когда страховщики заключат договор на эту услугу. В Костромской области за некачественный бензин можно нарваться на штраф в 50 тысяч рублей. А чиновникам придется пересчитать свои биткоины.

Мусор стал дороже

В Астраханской области подорожал мусор. Плата за его вывоз поднялась на 9 процентов и составила 98,4 рубля с человека для городского жителя и 63,7 рублей - для сельчанина.

Повышение произошло в связи с тем, что увеличился норматив накопления твердых бытовых отходов, который используется при расчете стоимости услуги. Его пересчитали специалисты регионального министерства строительства и ЖКХ. Как сообщили "РГ" в ведомстве, каждый сезон, начиная с прошлой осени, по неделе специалисты с помощью мини-крана взвешивали мусорные контейнеры в районах города и области. В результате этих замеров выяснилось, что мусора в регионе стало больше на 10 процентов, чем считали три года назад. Если раньше норматив вывоза бытовых отходов для жителей города и районных центров составлял 2,17 кубометра мусора в год, то теперь - 2,38 кубометра. Сельчане выбрасывали 1,42 кубометра в год бытовых отходов, теперь - 1,54 кубометра.

"Мы заметили, что сейчас преобладает упаковка: картон, бумага, пластик - все пустое, воздушное, но большое по объему", - пояснила замминистра Ольга Бойправ.

Ввели штрафы за бензин

С ноября в Костромской области ввели штрафы за продажу некачественного автомобильного топлива.

Запрет на реализацию на АЗС средних дистиллятов - разбавленного бензина и дизельного топлива - был введен в регионе весной 2020 года. Сжигание таких нефтепродуктов приводит к загрязнению воздуха.

Теперь за нарушение запрета будут взимать: с должностных лиц - по 20 тысяч рублей, с индивидуальных предпринимателей - по 25 тысяч, с юридических лиц - по 50 тысяч. Для продавцов-"рецидивистов" сумму штрафа удвоят.

У чиновников посчитают биткоины

Чиновников и депутатов Костромской области обязали декларировать криптоактивы и биткоины, сделки по их приобретению и источники средств на такие покупки.

Эти нормы внесены в региональный закон о противодействии коррупции. Они касаются тех, кто по долгу службы ежегодно сдает отчет о своих доходах и расходах, а также о благосостоянии супруга (или супруги) и несовершеннолетних детей. Это областные и муниципальные служащие, руководители органов местного самоуправления и депутаты.

Уже в декларациях за 2020 год нужно будет указывать сведения о своих цифровых финансовых активах и цифровой валюте. Если они, конечно, имеются.

"Форма подачи декларации будет дополнена. Естественно, что и налоги с этих доходов должны быть уплачены в бюджет региона", - подчеркнул зампред костромской облдумы Иван Богданов. Напомним, что в июле Госдума приняла закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, приравняв их к имуществу.

Платных парковок станет больше

Депутаты Госсобрания - Курултая Башкирии приняли закон об организации дорожного движения. По сути, он предполагает, что на улицах Уфы и других городов региона на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, появятся платные парковки.

Но есть и хорошая новость. На платных парковках будут действовать льготы. Также депутаты прописали в документе - 20 минут бесплатной стоянки. А возле спортивных объектов, театров, школ, детских садов и поликлиник это время увеличено до одного часа. А с девяти вечера до семи утра, а также в выходные и праздничные дни пользоваться этими парковочными местами можно бесплатно.

Совсем от платы за парковку освобождены ветераны Великой Отечественной войны и автомобилисты-инвалиды. При этом владельцы парковок имеют право расширить перечень льготников, как и время бесплатной стоянки для остальных категорий. Кстати, платные парковки нельзя размещать на общедомовых территориях.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики Рафита Ягафарова, это рамочный закон, который позволит муниципалитетам разработать свои регламенты и подзаконные акты. Чиновник считает: при правильной организации платных парковок в центре города, будет решена проблема с пробками, а общественный транспорт сможет передвигаться беспрепятственно.

Деньги медикам придут быстрее

Во Владимирской области с ноября ввели прямые выплаты для медиков, пострадавших от COVID-19. До этого такая поддержка (не только на федеральном, но и на региональном уровне) была предусмотрена по системе страхования.

Однако областной закон, принятый в апреле, по-настоящему так и не заработал. "Страховые компании не проявили интереса к такой услуге, удалось заключить лишь единичные договоры", - отметили во владимирском заксобрании. Поэтому схему решили изменить.

Новый закон предусматривает прямые выплаты из бюджета региона. Если сотрудник медицинского учреждения во Владимирской области заразился коронавирусом и получил осложнения, которые привели к инвалидности, ему положено единовременно 50 тысяч рублей.

Во всех прочих случаях заболевания врачей "порядок и условия денежных выплат устанавливается администрацией области". Как сообщила директор департамента здравоохранения Елена Утемова, речь идет о 10 тысячах рублей.