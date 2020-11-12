В Ростовской области скорректировали ограничительные меры

В Ростовской области вводятся новые ограничительные меры, которые должны противодействовать распространению коронавируса.

Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Голубев.

Как отмечает пресс-служба главы региона, обязательный масочный режим теперь нужно соблюдать на парковках и в лифтах. Также сообщается о том, что в гипермаркеты и ТРЦ не будут допускаться дети в возрасте до 14 лет в том случае, если их не сопровождают родители или опекуны.

Кроме того в документе уточняется, что приостановка плановой медпомощи не касается случаев курсового и программного лечения пациентов, высокотехнологичной медпомощи, и допобследования призывников.