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12.11.2020 19:50
Рубрика: Общество

В Ростовской области скорректировали ограничительные меры

Текст: Руслан Мельников (Ростов-на-Дону)

В Ростовской области вводятся новые ограничительные меры, которые должны противодействовать распространению коронавируса.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Голубев.

Как отмечает пресс-служба главы региона, обязательный масочный режим теперь нужно соблюдать на парковках и в лифтах. Также сообщается о том, что в гипермаркеты и ТРЦ не будут допускаться дети в возрасте до 14 лет в том случае, если их не сопровождают родители или опекуны.

Кроме того в документе уточняется, что приостановка плановой медпомощи не касается случаев курсового и программного лечения пациентов, высокотехнологичной медпомощи, и допобследования призывников.

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