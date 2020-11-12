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12.11.2020 15:15
Рубрика: Происшествия

В Сочи на ребенка с восьмого этажа упал стакан с водкой

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

С восьмого этажа жилого дома по улице Тепличной Хостинского района Сочи на восьмилетнего мальчика сбросили стакан с водкой. Об этом сообщает KP.Ru.

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Ребенок пришел с папой к его другу, но отпросился поиграть на детской площадке. Вскоре взрослые услышали громкий удар и детский плач. Выяснилось, что когда мальчик заходил в подъезд, то на него упал предмет, разбив голову до крови. Ребенка отвезли в травмпункт, где наложили швы.

Сейчас пострадавший находится дома. Предстоит выяснить серьезность полученной травмы.

Как уточнили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, инцидент произошел 3 ноября. В полицию с заявлением обратились родители мальчика. Материал зарегистрирован, проводится проверка. На записях с камер видеонаблюдения не видно, кто совершил этот хулиганский поступок.

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