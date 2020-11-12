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Рубрика: Общество

Врачи разработали эффективную гимнастику для больных COVID-19

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
На территории шестимиллионной Кубани развернута сеть ковидных госпиталей. Первый из них был открыт еще в начале минувшей весны на базе Краснодарской специализированной клинической инфекционной больницы №1. И сейчас сюда госпитализируют самых сложных пациентов.
Фото: Из архива семьи Перебякиных Фото: Из архива семьи Перебякиных
Фото: Из архива семьи Перебякиных

Доктора "первой инфекционки" делятся с коллегами не только лекарственными методиками, но и оздоровительными практиками, помогающими победить недуг. Среди них - дыхательная гимнастика, которой они обучают своих пациентов. Именно от них мы и узнали, как в этой клинике "учат дышать в трубочку".

Главное хорошо выдохнуть

Фото: Из архива семьи Перебякиных

В семье краснодарцев Перебякиных ковидом переболели и дети, и взрослые. Причем, если девочки-школьницы перенесли инфекцию практически на ногах, то их родители, Сергей и Валентина, были госпитализированы с серьезным поражением легких.

- К этому времени у нас начала стремительно повышаться температура, - рассказывает Валентина. - Мне стало трудно дышать, началось удушье. Возникло просто паническое состояние. По направлению врача прошли КТ: оказалось, что у меня 30-процентное поражение легких, у супруга и вовсе - 50-процентное.

"Скорая" госпитализировала семейную пару в Краснодарскую инфекционную больницу. Здешних медиков супруги теперь называют своими спасителями.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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- У нас ежедневно брали кровь на исследование и на основе полученных результатов корректировали лечение, - поясняет Валентина. - Мы принимали не только препараты, но и освоили специальную дыхательную гимнастику, которой нас обучили доктора. Они приспособили для занятий флаконы из-под лекарств и резиновые трубки, похожие на те, которые используются в системах для переливания крови. Эти трубки вставляли в бутылки с жидкостью. У меня она была прозрачной, а Сережа рассказывал, что в его случае трубочку вставляли в какую-то жидкость желтого цвета, скорее всего, это был фурацилин. В положении лежа на животе, мы вдыхали носом, а выдох делали ртом через эти трубочки. Очень эффективная тренировка легких. Теперь мы с мужем и дома такой дыхательной гимнастикой занимаемся.

Лучше, чем шарики

Как пояснил корреспонденту "РГ" заместитель главного врача Краснодарской инфекционной больницы №1 Игорь Люлин, при разработке дыхательной гимнастики их доктора использовали рекомендации пульмонологов. "Была задача - создать максимальное давление на выдохе, - поясняет он. - Обычно больным предлагают надувать шарики, но мы решили использовать такую методику. По мнению наших специалистов, выдох в трубочку, погруженную в противомикробную жидкость, усиливает оздоровительный эффект. Что и подтвердило наблюдение за выздоровевшими пациентами".

Именно эта больница стала на Кубани площадкой, которая внедряет и разъясняет другим врачам действенные методы лечения коронавируса.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Каждый день в нашей клинике назначается дежурный врач по санитарной авиации, в обязанности которого входят и консультации районных медиков по телефону, электронным мессенджерам, видеочатам, - рассказал доктор Люлин. - Развитие телемедицины в условиях пандемии помогает врачам бороться с инфекцией эффективнее, решать проблему дефицита опытных медиков в дальних уголках края. Помощь пациентам мы оказываем на основании клинических рекомендаций, разработанных Минздравом России".

Врачи используют самые перспективные наработки в лечении COVID-19. После того, как мир охватила эта пандемия, был проанализирован опыт других стран и международных организаций здравоохранения. Методы лечения пересматривают чаще, чем раз в месяц, чтобы врачи самым оперативным образом могли противостоять вирусу. "Сейчас у нас уже восьмая редакция клинических рекомендаций, подготовленных Минздравом России, - сообщил доктор Люлин. - И краевая клиника выступает площадкой, которая внедряет и разъясняет другим врачам действенные методы лечения коронавируса".

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