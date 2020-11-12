Житель Краснодара пострадал, пролезая под грузовым поездом

На кубанской железнодорожной станции "Саратовская" грузовой поезд травмировал мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.

Сообщение об инциденте поступило накануне вечером в дежурную часть ЛОП на станции "Горячий Ключ". На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции установили, что 60-летний житель Краснодара пытался пролезть под вагоном, который стоял на железнодорожных путях. В этот момент состав тронулся с места и травмировал мужчину. Пострадавшего госпитализировали в краевую клиническую больницу Краснодара с травмой ноги.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, тормозной путь поезда составляет от 700 метров до 1,5 километра, поэтому необходимо переходить пути только по специально оборудованным переходам, предварительно убедившись в отсутствии движущихся вагонов.