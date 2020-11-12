Жителям Дона посоветовали отказаться от новогодних гуляний

Главный санврач Ростовской области Евгений Ковалев из-за опасности заражения коронавирусом посоветовал жителям региона воздержаться от массовых мероприятий на Новый год и провести этот праздник дома.

"Новый год - это семейный праздник. И в сложившихся обстоятельствах разумно его встретить дома. Поменьше нарушать социальную дистанцию, поменьше перемещаться и гулять в новогоднюю ночь", - отметил он.

По словам Евгения Ковалева, это позволит стабилизировать эпидемиологическую ситуацию.

Также он высказался против празднования на рабочих местах без соблюдения мер безопасности и в тех случаях, если происходит смешивание коллектива из различных подразделений и помещений и если люди специально приезжают с разных адресов.