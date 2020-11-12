На Южном Урале появились тракторы-беспилотники. Подобно известным всем квадрокоптерам, промышленные сухопутные "дроны" тоже способны выполнять команды операторов на расстоянии. Посылать сигналы, которые приводят гусеничный агрегат в движение, водитель может со смартфона, используя для этого специальное приложение. Такую возможность для своих механизмов обеспечивает молодое челябинское предприятие, выпускающее дорожно-строительную технику.

Заводские специалисты сделали удаленное управление доступным: приложение не требует продвинутых мобильных устройств, практически любой смартфон может поддерживать диалог человека и машины. При этом не забыли и о мерах предосторожности - приложение имеет защиту от несанкционированного доступа, чтобы техникой не смог завладеть чужой.

Система удаленного управления, впрочем, существовала и ранее, она устанавливалась на технику для специальных работ, небезопасных для людей. Дальнейшее развитие интеллектуальных способностей железных помощников продиктовано желанием сохранить здоровье механизаторов и сам дорогостоящий агрегат. Интернет пестрит сюжетами о том, как водитель, заезжая на трал, не справился с управлением, а результатом неудачной погрузки становится падение трактора. Дистанционное управление помогает избежать подобных казусов - взаимодействие с машиной становится "ювелирным".

Кроме того, смартфон с приложением позволяет отдавать команды и машине без важных рабочих узлов. Чтобы автопоезд, перевозящий трактор, к примеру, вписался по высоте в мостовой пролет, порой нужно демонтировать его кабину, а до того - загонять технику на трал (вместе с кабиной снимаются и джойстики управления). С новинкой все проще: гусеничный беспилотник остается на ходу даже в некомплектном виде.