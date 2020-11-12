Инициативу ЗС ЯНАО в интересах многодетных рассмотрят на заседании ГД

Новости

МИД: Москва потребует не передавать США данные о полетах в рамках ДОН 15:14
Власти Москвы рекомендовали ТЦ ввести QR-коды 15:12
Путин назвал Россию партнером Абхазии номер один 14:58
Индекс качества городской среды постепенно растет 14:54
Федеральные театры не будут повышать цены из-за новых ограничений 14:44
В Москве разрешат топовые матчи при соблюдении санитарных мер 14:25
Лавров: Заявления Вашингтона по ДСНВ "носят суетливый характер" 14:23
Лавров: Никаких турецких миротворцев в Карабах направляться не будет 14:19
Турция запретила курение в общественных местах 14:15
Ученые: Чайки живут по графику человека 14:06
Вышел трейлер ремейка "Черного красавца" - с кобылой вместо жеребца 13:59
Бабиков выиграл вторую гонку в рамках отбора на Кубок мира по биатлону 13:42
Как Мадс Миккельсен будет выглядеть в образе Грин-де-Вальда 13:40
Вышел русский трейлер "Рыцарей справедливости" с Мадсом Миккельсеном 13:31
Испания будет требовать с приезжих отрицательный тест на COVID-19 13:28
Дело экс-футболиста Романа Широкова поступило в мировой суд 13:19
Собянин объяснил, можно ли гулять в новогоднюю ночь 13:19
Наталья Сергунина рассказала о поддержке НКО в Москве 13:10
В Венгрии закрепят в Конституции женский и мужской пол 13:05
Ирландцы составили рейтинг актеров с самым плохим ирландским акцентом 13:00
Минфин предложил ввести в УК статью о преступлениях с криптовалютой 12:56
В Беларуси началась отправка призывников в войска 12:54
Почта России и АСИ запустят совместные проекты в социальной сфере 12:53
Власти Испании снизят НДС на маски 12:53
В России появится рейтинг детского благополучия в регионах 12:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
Как изменились правила проведения собрания садоводов
Как изменились правила проведения собрания садоводов
12.11.2020 15:00
Рубрика: Власть

Инициативу ЗС ЯНАО в интересах многодетных рассмотрят на заседании ГД

Текст: Иван Ман
Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал предложенные законодателями Ямала поправки в Трудовой кодекс РФ в интересах многодетных семей. Ранее инициативу парламента автономного округа одобрило федеральное правительство.
Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО
Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО

Суть предложения - в предоставлении права работникам, имеющим трех и более детей до восемнадцати лет, брать ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для них время, до достижения младшим ребенком 14 лет. Сейчас возраст ограничен двенадцатью годами. Есть основания надеяться на достаточно скорое внесение поправки в кодекс (статья 262.2) с учетом того, что профильный комитет нижней палаты Федерального собрания рекомендовал Совету Госдумы рассмотреть проект соответствующего закона в первом чтении уже 17 ноября.

Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО
На Ямале прописали в законе льготы для переработчиков газа

- Наша законодательная инициатива - органичное и логичное следствие проводимой властями Ямало-Ненецкого автономного округа социальной политики, в первую очередь направленной на укрепление института семьи и защиту интересов детей, - подчеркивает спикер Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин. - Кстати сказать, мы направили коллегам законопроект накануне Международного дня защиты детей.

Среди субъектов РФ Ямалу нет равных по размеру региональных выплат при рождении третьего ребенка и последующих детей, о чем совсем недавно напомнили эксперты проекта ОНФ "Материнская платформа "Время рожать". Для родителей, претендующих на получение маткапитала, срок проживания на территории ЯНАО сокращен с пяти лет до одного года. Размер регионального единовременного пособия при рождении второго и последующих детей проиндексирован на 3,8 процента, а размер ежемесячной выплаты на ребенка от трех до семи лет увеличен в восемь раз.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа

Главное сегодня

Власти Москвы намерены продлить дистанционное обучение для школьников
Эпидемиолог оценил популяционный иммунитет к COVID-19 в регионах
Грызлов заявил о полном отказе Киева от Минских соглашений
В ВОЗ назвали отличия симптомов гриппа и коронавируса
В Гидрометцентре предупредили о морозах и снеге
Адвокаты разработали алгоритм защиты от травли и клеветы в интернете
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно