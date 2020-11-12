Инициативу ЗС ЯНАО в интересах многодетных рассмотрят на заседании ГД

Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал предложенные законодателями Ямала поправки в Трудовой кодекс РФ в интересах многодетных семей. Ранее инициативу парламента автономного округа одобрило федеральное правительство.

Суть предложения - в предоставлении права работникам, имеющим трех и более детей до восемнадцати лет, брать ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для них время, до достижения младшим ребенком 14 лет. Сейчас возраст ограничен двенадцатью годами. Есть основания надеяться на достаточно скорое внесение поправки в кодекс (статья 262.2) с учетом того, что профильный комитет нижней палаты Федерального собрания рекомендовал Совету Госдумы рассмотреть проект соответствующего закона в первом чтении уже 17 ноября.

- Наша законодательная инициатива - органичное и логичное следствие проводимой властями Ямало-Ненецкого автономного округа социальной политики, в первую очередь направленной на укрепление института семьи и защиту интересов детей, - подчеркивает спикер Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин. - Кстати сказать, мы направили коллегам законопроект накануне Международного дня защиты детей.

Среди субъектов РФ Ямалу нет равных по размеру региональных выплат при рождении третьего ребенка и последующих детей, о чем совсем недавно напомнили эксперты проекта ОНФ "Материнская платформа "Время рожать". Для родителей, претендующих на получение маткапитала, срок проживания на территории ЯНАО сокращен с пяти лет до одного года. Размер регионального единовременного пособия при рождении второго и последующих детей проиндексирован на 3,8 процента, а размер ежемесячной выплаты на ребенка от трех до семи лет увеличен в восемь раз.