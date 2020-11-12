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12.11.2020 16:33
Рубрика: Общество

Южноуральцам рассказали об этапах усиления ограничений

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области готовятся к вводу дополнительные ограничений при ухудшении ситуации с распространением COVID-19. О возможных этапах усиления режима сообщили в четверг в правительстве региона.

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
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- Первыми на дистант уйдут старшеклассники и студенты. Затем могут быть отменены массовые мероприятия, - сообщили в пресс-службе правительства. - Сейчас наполняемость кинотеатров, театров и других учреждений с массовым пребыванием людей разрешена на уровне на 35-50 процентов, но в случае ухудшения ситуации этот показатель снизится до 25. А следующим шагом будет введение ограничений на работу кафе и ресторанов.

"Пока эпидемическая ситуация позволяет нам такие решения не принимать, мы благодарны тем людям, которые соблюдают все меры предосторожности. Но, как только мы увидим, что необходимо такие меры ввести, мы это обязательно сделаем, - процитировали в пресс-службе губернатора Алексея Текслера. - Все, как всегда, зависит только от нас".

Кстати

Число пациентов с коронавирусом на Южном Урале превысило 22,4 тысячи. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвержден еще у 201 жителя региона. Всего выздоровели и выписались из больниц 15,9 тысячи человек. 720 южноуральцев скончались.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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