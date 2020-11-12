Южноуральцам рассказали об этапах усиления ограничений

В Челябинской области готовятся к вводу дополнительные ограничений при ухудшении ситуации с распространением COVID-19. О возможных этапах усиления режима сообщили в четверг в правительстве региона.

- Первыми на дистант уйдут старшеклассники и студенты. Затем могут быть отменены массовые мероприятия, - сообщили в пресс-службе правительства. - Сейчас наполняемость кинотеатров, театров и других учреждений с массовым пребыванием людей разрешена на уровне на 35-50 процентов, но в случае ухудшения ситуации этот показатель снизится до 25. А следующим шагом будет введение ограничений на работу кафе и ресторанов.

"Пока эпидемическая ситуация позволяет нам такие решения не принимать, мы благодарны тем людям, которые соблюдают все меры предосторожности. Но, как только мы увидим, что необходимо такие меры ввести, мы это обязательно сделаем, - процитировали в пресс-службе губернатора Алексея Текслера. - Все, как всегда, зависит только от нас".

Кстати

Число пациентов с коронавирусом на Южном Урале превысило 22,4 тысячи. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвержден еще у 201 жителя региона. Всего выздоровели и выписались из больниц 15,9 тысячи человек. 720 южноуральцев скончались.