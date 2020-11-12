В центре Тюмени сразу на нескольких площадках развернуто строительство жилищных комплексов. Необычное в этой рядовой новости заключается в том, что высотки замещают собой корпуса бездействующих промпредприятий. Они, некогда органичная, неотъемлемая часть города, стали для него инородными - прежде всего в ракурсе инфраструктурном, отчасти экологическом. Вызывает сожаление, что вместе с цехами во многом утрачиваются зримые свидетельства насыщенной событиями истории промышленной Тюмени. Но, к счастью, еще не все потеряно.

С начала ХХ века по нынешнее время промышленный ландшафт сибирского города несколько раз кардинально менялся. Одни производства закрывались, другие открывались, канули в Лету около сотни предприятий, игравших значимую роль в местной и национальной экономике. Менялась и отраслевая специфика. Сегодня Тюмень больше известна как центр нефтегазового сервиса. А полтора столетия назад она являла собой не только купеческий городок с множеством заводиков и мастерских (кожевенных, мукомольных, ткацких, бумагоделательных, кирпичных, обрабатывающих дерево, металл и так далее), но и была центром судостроения от Урала до Камчатки.

В прошлом году, оказавшись в Красноярске в качестве транзитного авиапассажира, я в промежутке между рейсами поехал на берег Енисея, чтобы увидеть единственное сохранившееся в России судно, сошедшее с тюменских стапелей в XIX веке. На быстроходном и комфортабельном колесном пароходе "Святитель Николай" путешествовал цесаревич Николай II, на нем же в Шушенское доставили Владимира Ульянова. Спасибо вождю - в память об именитом ссыльном пароход не пустили на металлолом, превратили в музей.

Мировой опыт показывает: сохранение исторического ядра только увеличивает капитализацию муниципалитетов, старинные промышленные объекты привлекают массу туристов

В том же году с грустью наблюдал я за сносом на окраине Тюмени мощных кирпичных стен Жабынского механического судостроительного, чугуно- и меднолитейного завода, где и изготовили упомянутый пароход. Тогда завод был одним из передовых частных предприятий страны. На нем трудились лучшие специалисты, приглашенные из других губерний. Для работников, преподавателей основанного при заводе училища выстроили жилой поселок, обеспечили бесплатным электроосвещением. И вот Жабынский (в последующем Тюменский судостроительно-судоремонтный завод) исчез без остатка. А ведь, наверное, можно было сохранить хотя бы фрагмент былой гордости Тюмени, вписав его в пространство возводимого здесь жилого комплекса с диковинным для Сибири названием "Финский залив".

Но есть и другие примеры, обнадеживающие. Когда-то Иван Игнатов, владелец Жабынского завода, в нескольких километрах от него на берегу Туры, рядом с речной пристанью, запустил первую за Уралом частную электростанцию (казенная появилась значительно позже). Не лишенное архитектурного изящества здание станции дотянуло до наших дней, но без слез на него было не взглянуть - настолько обветшало. На воссоздание строения, потребовавшего перекладки, решился местный предприниматель Сергей Вобликов.

Он и его единомышленники мечтают сохранить хотя бы частичку ни с чем не сравнимого колорита, присущего старинному городу (ведь тот, увы, на глазах превращается в типовой). Есть не только желание, но и опыт: Сергей с тщанием восстановил едва не превратившийся в труху флигель усадьбы Барышникова. Близки к завершению реставрационные работы на электростанции. Она уже повторно внесена в реестр памятников культурного наследия. В следующем году, как ожидается, вновь станет служить людям, только, конечно, не в роли объекта энергетики. На внутренней стене появится портрет промышленника Игнатова.

Предприниматель убежден в том, что основные усилия по реставрации и реконструкции сейчас следует направить на объекты, расположенные на прилегающей к реке территории в исторической зоне Тюмени. Благо их еще немало. К примеру, здание станции Тура (железная дорога доходила до самого берега), каменные пакгаузы, пожарная каланча. Зачин сделан: "вернулись в жизнь" контора пароходства, где благодаря энтузиастам организован музей, водонасосная станция.

- Я вхожу в инициативную группу, которая вынашивает проекты развития этого района с максимальным сбережением исторического своеобразия. В администрации муниципалитета к нам прислушиваются. Общественный настрой важен. Показателен пример с круглой баней: именно благодаря активистам она избежала сноса, в ней разместят, как известно, планетарий, - рассуждает Сергей Вобликов. - К сожалению, немало людей, включая представителей бизнеса, призывают повсеместно избавляться от старых построек ради новых. Ущербная позиция. Мировой опыт показывает: сохранение исторического ядра только увеличивает ценность среды обитания, капитализацию муниципалитетов. Во многих городах старинные промышленные объекты привлекают массу туристов.

Решение о полной ликвидации строений Жабынского завода было, вероятно, ошибочным, считает Вобликов. Зачистить территорию куда проще, нежели разработать концепцию гармоничного перехода из прошлого в современность, совмещения эпох. В этом ракурсе его радует задумка девелопера, приступающего к освоению еще одной промзоны в центре Тюмени - речного порта: здесь не все краны демонтируют - парочку оставят как символ портового города.

Шесть лет назад в районе железнодорожного вокзала сровняли с землей корпуса казенных винных складов, с 1941 года использовавшихся для химического производства. В начале нынешнего столетия их занесли в список объектов историко-культурного наследия, но исключили под предлогом токсичного загрязнения, когда площадка потребовалась для использования в иных целях. Склады, "яркий образец промышленной архитектуры начала XX века", не вернешь. Сегодня под нож бульдозера пущено еще несколько "остывших" заводов: судостроительный близ речпорта, станкостроительный в самом центре города, "Кросно", один из крупнейших в Советском Союзе текстильных комбинатов, - в восточной части Тюмени. Цеха заменят высотные дома. Застройщики, понятно, рады. Другие варианты применения участков не рассматриваются.

В большинстве случаев нет смысла оставлять для потомков какие-то фрагменты промышленных сооружений. Однако продолжительная индустриальная эпоха уходит как бы в небытие.

- Чего только у нас ни изготовляли: чугунные сковородки и конные сани, валенки и шубы, пианино и балалайки, магазинные весы и высокотехнологичную продукцию для оборонки. Перечислять можно долго. Только немногие из молодых об этом знают. Они ведь часто представляют себе город как концентрат жилья с торгово-развлекательными центрами, разными сервисами и учреждениями соцкультбыта - без определенного промышленного лица, - с сожалением говорит фотограф и краевед Андрей Черепанов.

Напрашивается идея формирования некоего музейного комплекса - под открытым небом и под крышами.

- Почему бы и нет? - с энтузиазмом откликается Сергей Вобликов. - На мой взгляд, для этого в Тюмени лучшей территории, чем правобережье Туры, не найти. Тут видны разные исторические пласты, сохранились оригинальные элементы промышленной базы прежней Тюмени. Здесь трехкилометровая набережная, на которой отражена в скульптурных формах летопись города. Несложно воспроизвести участок одноколейки, поставить на рельсы локомотив первой половины ХХ века. Рядом пришвартовать какое-нибудь "древнее", пусть и советской сборки, судно.

Однако не пусто в этом плане и на левом берегу, на который можно за пять минут перейти по пешеходному мосту. Здесь в позапрошлом столетии зародилось - с сундучной мастерской уральца Климентия Огибенина - мебельное производство. А в XXI веке в дореволюционном особняке благодаря предпринимателю Сергею Киверину размещен великолепный музей старинной мебели, где сундуки - в красном углу.

Сбором коллекции мебели много лет занималась Вера Аксюта, ныне возглавляющая музей истории строительства и архитектуры Тюменского края. Она напоминает о созданном профессором индустриального университета Виктором Копыловым музее истории науки и техники Зауралья.

- За десятки лет им сформирована богатейшая экспозиция. Среди прочего наглядно показана значимая роль Тюмени в авиационном и ракетостроении. Это из новейшего времени. А что касается прадедовской эпохи, то знаю: есть раритетные экспонаты в краеведческих фондах музейного комплекса имени Словцова. Думаю, при желании промышленную историю города можно показать объемно и ярко, - с оптимизмом заключает Вера Аксюта.