В 2021 году Курганмашзаводу предстоит выполнить масштабную производственную программу, какой не было 20 лет. Одновременно стоит задача увеличения доли гражданской продукции. Как с этим справляется коллектив, в интервью "РГ" рассказал исполнительный директор предприятия Петр Тюков.

Петр Александрович, еще пару лет назад Курганмашзавод (КМЗ) был на грани банкротства. Сейчас мы видим стабильное, динамично развивающееся предприятие. Как удалось переломить ситуацию?

Петр Тюков: Если бы в 2018 году ГК "Ростех" не взяла завод в управление, банкротства было бы не избежать. На примере нашего предприятия можно изучать, как делать нельзя - нельзя отдавать оборонную промышленность в руки частного капитала. Прежние акционеры ("Тракторные заводы") использовали предприятие как площадку для выпуска комплектующих для гражданской техники, при этом практически не занимались обновлением станочного парка. Итог - долги, предбанкротное состояние, устаревшее оборудование.

В первую очередь госкорпорация профинансировала срочные потребности предприятия в оборотных средствах, и ситуация на заводе стабилизировалась. Были погашены долги по заработной плате, налогам, за потребленные энергоресурсы. Переломную точку КМЗ прошел в феврале 2019 года, когда акционером предприятия стал холдинг "Высокоточные комплексы", входящий в состав Ростеха. Немедленно началось формирование программы покупки нового оборудования на 12 миллиардов рублей. В 2019 году реализована инвестпрограмма на миллиард - закуплены современные металлообрабатывающие станки. Дальше предстоит масштабная модернизация кузнечно-литейного производства, параллельно ищем возможности в части использования аддитивных технологий, новых технологий сварки, современных материалов, например, бионической и композитной брони и т. д.

Дела о банкротстве предприятия прекращены?

Петр Тюков: Да. Уже 2018 год КМЗ - впервые c 2014-го - завершил с положительным финансовым результатом. В 2019 году выручка составила почти 25 миллиардов рублей. Это позволяет заводу рассчитывать на банковское кредитование, которое нам крайне необходимо для выполнения ГОЗ и развития. Сейчас проводятся переговоры об открытии новых кредитных линий.

Третий год подряд в рамках коллективного договора всем работникам индексируется заработная плата. Численность персонала с 2018-го не уменьшилась - чуть более 9000 человек. Среднемесячная зарплата в прошлом году выросла на шесть процентов и составила 35 тысяч рублей, в нынешнем ожидается ее увеличение на четыре процента. Мы заверили коллектив, что социальных потрясений и сокращений не будет. Самое главное - чтобы люди перестали беспокоиться и ответственно выполняли свои задачи. Финансовое оздоровление предприятия продолжается.

Сегодня производство загружено?

Петр Тюков: Мы успешно справились с выполнением ГОЗ-2019. Завершен ряд долгосрочных контрактов, продолжается поставка вооружения и военной техники Минобороны РФ, а также различных шасси, запасных частей к нашей технике, проводились мероприятия по техническому надзору в войсках, капитальный ремонт боевых машин. Кроме того, Курганмашзавод выступает в качестве соисполнителя ГОЗ других оборонных предприятий. В дальнейшем мы намерены наращивать и экспортный потенциал, это очень важно для завода, ведь зарубежные контракты наиболее рентабельны.

Увеличение объемов выпуска продукции Курганмашзаводом влечет за собой развитие всей кооперационной цепочки

Все это долгосрочные задачи, обеспечивающие полноценную загрузку производства не только до конца 2020-го, но и на последующие годы. КМЗ включен в Государственную программу вооружения-2027, и у нас есть четкое понимание по загрузке на весь период. Мы наращиваем продажи продукции по всем направлениям, но пока основная предпосылка роста выручки - увеличение портфеля в рамках ГОЗ, в том числе в кооперации с коллегами-оборонщиками. Подчеркну: увеличение объемов выпуска продукции Курганмашзаводом влечет за собой развитие всей кооперационной цепочки - целого ряда предприятий, связанных с производством бронетехники и гусеничной гражданской техники.

Раньше КМЗ считался крупнейшим налогоплательщиком Курганской области. А сейчас?

Петр Тюков: И сейчас так же. В прошлом году предприятие перечислило в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 2,7 миллиарда рублей.

Несколько лет назад ходили слухи, что производство боевых машин переезжает из Кургана то в Волгоград, то в Тулу, то объединяется с Уралвагонзаводом…

Петр Тюков: Да, ходили - до включения КМЗ в структуру холдинга "Высокоточные комплексы". С предприятиями холдинга мы работаем в тесной кооперации. Так, КБ приборостроения (Тула) поставляет нам боевые отделения и боеприпасы, завод имени В.А. Дегтярева (Ковров) - пулеметы, Саратовский агрегатный завод - навигационную аппаратуру, СКБ "Турбина" (Челябинск) - электрооборудование и т. д. Объединение с Уралвагонзаводом таких возможностей не обеспечит.

И уж совершенно беспочвенны слухи про Волгоград, где расположена небольшая производственная площадка - обособленное структурное подразделение самого КМЗ. Сегодня там проводится сборка боевых машин десанта. Но конструкторскую школу Волгоградской машиностроительной компании с опытным производством, являющуюся российским центром компетенций по созданию десантной техники, мы однозначно сохраним и продолжим развивать.

В непростые для завода времена удалось ли разработать новые модели военной техники?

Петр Тюков: Да, например, бронетранспортер для морской пехоты: получился действительно очень хороший продукт, востребованный на рынке. Завод способен выпускать такие машины в нужном количестве. Уже есть спрос на это изделие и со стороны иностранных заказчиков.

В этом году вышли на государственные испытания и опытные образцы модернизированной самоходной противотанковой пушки. Этот легкий танк также имеет очень высокий экспортный потенциал. Кроме того, мы ведем работу по увеличению боевой мощи серийных машин, прорабатываем варианты роботизации военной техники совместно с ВНИИ "Сигнал".

Петр Тюков: На примере нашего предприятия можно изучать, как делать нельзя - нельзя отдавать оборонную промышленность в руки частного капитала. Фото: Пресс-служба КМЗ

Предприятиям ОПК предстоит к 2025 году увеличить долю гражданской продукции до 30 процентов, а к 2030-му - до 50-ти. Задача выполнима?

Петр Тюков: Курганмашзаводу, пожалуй, диверсификация дается тяжелее, чем многим другим предприятиям ОПК, поскольку КМЗ изначально строился и долгие годы существовал как сугубо оборонный завод. Гражданская продукция, которую создали наши конструкторы, продается на высококонкурентном рынке: подобные продукты предлагают как российские, так и иностранные производители, зачастую лучше адаптированные к современным условиям. Мы стараемся удержать свою долю, но эта задача требует огромных усилий.

Тем не менее диверсификации производства, повышению операционной эффективности на Курганмашзаводе уделяется серьезное внимание. Сегодня продукция мирного назначения занимает около 10 процентов в общем объеме. Для расширения ассортимента ведется модернизация серийно выпускаемой техники, продолжается разработка новых видов изделий. В частности, для этого привлечены средства федерального Фонда развития промышленности в рамках программы "Конверсия": началась работа по созданию универсального гусеничного шасси, на базе которого можно будет выпускать линейку специализированных машин для лесозаготовки. Эта тема крайне интересна, поскольку на российском рынке преобладает импорт. Также есть идея создания трансмиссий для широкого ряда таких машин, и наше предприятие, пожалуй, имеет самые глубокие компетенции в данной области в России.

По сути, на Курганмашзаводе можно делать все. Производственный потенциал высок, главное - понимать потребности рынка. Исследования показали востребованность гусеничных вездеходов, техники для добычи полезных ископаемых открытым способом. Снова планируем производить автомобильные прицепы разного назначения. Активно обозначаем свое присутствие на рынке запчастей для вездеходов. Эта ниша представляется нам довольно перспективной.

Поддерживаете ли вы идею ввести квоты на закупки продукции предприятий ОПК в рамках национальных проектов?

Петр Тюков: Да, без квот увеличение производства гражданской продукции в современных условиях для оборонных предприятий невозможно. Рынок демпингуют иностранные компании, приходится конкурировать и с "гаражным" производством, предлагающим продукцию по бросовым ценам и такого же низкого качества. В то же время российские предприятия ОПК, располагающие самыми передовыми технологиями, создают качественные продукты, но проигрывают иностранным конкурентам в умении организовать продажи адресно, а производителям фальсификата - в цене.

В этом году Курганмашзаводу исполнилось 70 лет. Как отметили юбилей?

Петр Тюков: Мы намечали сделать его заметным событием для города, области, наших партнеров-комплектаторов, но эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы: собраться всем большим коллективом не удалось. Поздравили работников в производственных подразделениях. Более 700 заводчан получили награды и поощрения.