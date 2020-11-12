На Урале полицейский за взятку не доложил о поддельных медкнижках

Бывший сотрудник екатеринбургской полиции предстанет перед судом за то, что за 140 тысяч умолчал о нарушении со стороны работников предпринимателя.

Инцидент произошел в августе 2020 года. Об этом сообщает сегодня прокуратура Свердловской области. По версии следствия, обвиняемый, занимая должность старшего участкового уполномоченного полиции, проверял медицинские книжки семи человек, которые работали у индивидуального предпринимателя. Полицейский заметил, что документы подделаны и предложил: если тот заплатит за 140 тысяч рублей, в дежурную часть информация о преступлении, использовании заведомо поддельных документов, не поступит. Предприниматель согласился и передал деньги.

Так, бывшего полицейского сейчас обвиняют в получении взятки за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя. Прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение, дело направили в суд.