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12.11.2020 13:13
Рубрика: Происшествия

На Урале полицейского поймали на кражах продуктов из магазина

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В городе Магнитогорске Челябинской области полицейского заподозрили в серии краж продуктов из магазина. На стража порядка завели уголовное дело. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.

Фото: iStock
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- По версии следствия, с июня по сентябрь подозреваемый похищал продукты и иные товары в одном из сетевых магазинов города Магнитогорска, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В настоящее время с ним проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств совершенного преступления. Решается вопрос о предъявлении обвинения.

Оперативное сопровождение по уголовному делу проводят сотрудники управления собственной безопасности полицейского главка региона.

Как пояснили в пресс-службе полиции, на период проверки сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. Если его вина подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством. А к непосредственным руководителям фигуранта будут применены меры строгой дисциплинарной ответственности.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Преступления правоохранителей

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