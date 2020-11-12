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12.11.2020 14:52

Предложено новое средство защиты картофеля от фитофторы

Ученые ТюмГУ в составе научного коллектива исследовали, как пептидные экстракты лекарственных растений влияют на паразитарные организмы, поражающие картофель. Перспективным для борьбы с паразитами признан экстракт хвоща обыкновенного. Результаты работы опубликованы в журнале Plants.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщают авторы публикации, заболевания растений, вызываемые мицелиальными организмами (оомицетами), являются серьезной проблемой для сельского хозяйства во всем мире. Одно из таких заболеваний - фитофтороз - поражает картофель и томаты. Возбудитель заболевания оомицет фитофтора (Phytophthora infestans) вызывает у картофеля некроз листьев, разложение клубней и гибель растения.

- Распространенным способом борьбы против фитофтороза является обработка картофеля пестицидами. Однако патогенные микроорганизмы становятся все более устойчивыми к химическим препаратам. Поэтому ученые ищут альтернативные способы защиты растений, - рассказал один из авторов исследования, заведующий "молодежной" научной лабораторией антимикробной резистентности кандидат биологических наук Алексей Васильченко.

По словам ученого, натуральные экстракты, полученные из растений, применяемых в медицине, являются перспективным дополнением химическим пестицидам. Их применение позволит уменьшить количество остатков пестицидов в продуктах питания и окружающей среде. Кроме того, можно снизить стоимость комплексной защиты растений.

Коллектив исследователей из Института биоорганической химии имени М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, НИИ по изысканию новых антибиотиков имени Г.Ф. Гаузе, Всероссийского института защиты растений, Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ и Российского государственного аграрного университета (МСХА имени К.А. Тимирязева) изучил влияние на фитофтору семи лекарственных растений.

Для эксперимента были отобраны чистотел большой (Chelidonium majus), девясил высокий (Inula helertium), хвощ обыкновенный (Equisetum arvense), лавр благородный (Laurus nobilis), зеленый чай (Camellia sinensis), зверобой продырявленный (Hypericum perforatum).

Картофельные клубни нарезали на диски и обрабатывали экстрактами этих растений. Затем ученые наблюдали прорастание фитофторы в лабораторных условиях с использованием оптической микроскопии. По словам исследователей, результаты указывают на способность пептидных экстрактов подавлять появление симптомов фитофторы (некротических пятен и споровидных слоев) в течение 144 часов после обработки картофельного диска.

Наиболее выраженный эффект показал пептидный экстракт из хвоща обыкновенного. Таким образом, по утверждению авторов статьи, был отобран кандидат на роль активного вещества для разработки нового биопестицида.

Исследование было поддержано Российским научным фондом (грант № 19-76-30005) и Российским фондом фундаментальных исследований (грант № 18-34-20058). Исследования выполняются по тематике "Биобезопасность человека, животных и растений" Западно-Сибирского межрегионального НОЦ.

Сайт ТюмГУ.

Материал предоставлен управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ

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