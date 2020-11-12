В Челябинске нашли владельца автомобиля Renault, на заднем стекле которого красовалась очень странная реклама: на фоне хот-дога и куриной ножки крупными буквами предлагались оружие, наркотики и… интимные услуги, а ниже выведен телефон. Как выяснили в УФАС региона, этот номер числится за одной из челябинских пиццерий, решившей использовать нестандартный рекламный ход для привлечения клиентов.

Информацию о странном автомобиле антимонопольщикам передали из прокуратуры, где решили: поскольку речь идет о рекламном предложении, то и разбираться с ним должна уполномоченная организация. В челябинском УФАС провели собственное расследование, связались с хозяином автомобиля и установили, что номер принадлежит пиццерии, в которой он по договору работает доставщиком. Рекламу оружия, наркотиков и доступных женщин он объяснил желанием повеселить клиентов. Однако в антимонопольном ведомстве отнеслись к шутке вполне серьезно.

- Реклама размещена в месте, доступном для обозрения неограниченному кругу лиц, в том числе и несовершеннолетним. Кроме того, реклама запрещенных к продаже товаров и услуг также запрещена, - перечисляет нарушения представитель УФАС Наталья Мартынюк. - Рекламировать оружие разрешено только в специализированных изданиях, местах его производства и экспонирования, либо в ночных эфирах телерадиокомпаний. Закон устанавливает допустимые возможности распространения подобной рекламы, в их числе отсутствует поверхность транспортного средства.

Рекламу на автомобилях вообще можно размещать только на основании договора, заключаемого рекламодателем с собственником транспортного средства. Однако если такой договор имеется, то за содержание рекламы должен нести ответственность ее распространитель, то есть в данном случае пиццерия. Узнав об этом, доставщик пиццы немедленно сообщил, что текст он придумал сам и разместил на автомобиле по личной инициативе, даже не подозревая о последствиях. По закону за нарушение рекламного законодательства ему как физическому лицу грозил штраф на сумму до 2,5 тысячи рублей, тогда как его работодателю, пиццерии, до полумиллиона.

Естественно, водитель в тот же день убрал провокационное объявление с заднего стекла. В связи с добровольным устранением нарушения закона возбуждать административное дело в УФАС на первый раз не стали.