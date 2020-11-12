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12.11.2020 14:50
Рубрика: Власть

В Челябинске власти предложили 3,5 млн рублей за снос поста ГИБДД

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Челябинцы недоумевают по поводу объявленного мэрией аукциона на снос стационарного поста ГИБДД на выезде из города в сторону поселка Кременкуль. Двухэтажный терем красного кирпича предлагают разобрать за 3,5 миллиона рублей. "Да за такие деньги можно новый построить, - спорят горожане. - Почему бы не продать его с молотка, а сэкономленные деньги направить на более насущные нужды?

Первым на странную закупку обратил внимание южноуральский депутат госдумы Виталий Пашин. Он отметил, что посты ДПС на выездах из Челябинска за ненужностью начали закрывать несколько лет назад. Сейчас их с успехом заменяют системы видеонаблюдения, а полицейские объекты передали в собственность городу, который так и не смог им найти полезного применения.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Сейчас, когда эти здания превратились в помойки, чиновники озаботились, что ворота города выглядят неприглядно. Но есть ли в их сносе острая необходимость? Оправдана ли такая высокая стоимость работ? С одной стороны, власти призывают автомобилистов выступить волонтёрами и возить медиков, а сами готовы потратить 3,5 миллиона рублей, чтобы разрушить здание, судьба которого никого не заботила несколько лет, - посетовал Пашин.

В мэрии Челябинска "РГ" сообщили, что здание поста ГИБДД признано аварийным, а потому дальнейшее его использование небезопасно. Высокая стоимость закупки связана с большим фронтом работ - подрядчику предстоит сделать заглушки на прилегающих инженерных сетях, затем обрушить и разобрать здание, включая бетонное основание, вывезти мусор и полностью рекультивировать земельный участок.

- Впоследствии он будет выставлен на аукцион для сдачи в аренду и дальнейшего использования, - пояснили в пресс-службе администрации.

- Но не проще ли передать здание под магазин, АЗС или другой объект дорожной инфраструктуры, - удивляются горожане. - Предпринимателям будет проще перестроить объект, чем возводить его в чистом поле с нуля. А разобрать по кирпичику и бесплатно желающие найдутся.

Как удалось выяснить "РГ", судьба остальных стационарных постов ГИБДД на въездах в Челябинск пока под вопросом. В свою очередь депутат уже направил запрос в Главное контрольное управление региона с просьбой проверить целесообразность сомнительной закупки.

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