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12.11.2020 18:50
Рубрика: Общество

Ревишвили и его команда

Разработка российских ученых позволяет излечивать 97 процентов ранее неоперабельных пациентов
Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8310)
Для нашей беседы с директором Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А.В. Вишневского, академиком РАН Амираном Ревишвили стал веский информационный повод. Группа ученых под руководством Амирана Шотаевича получила премию правительства РФ за разработку и реализацию инновационных технологий в диагностике и комплексном лечении хирургических иммуноассоциированных заболеваний. И тема беседы очевидна: как деятельность этой команды исследователей сказывается на практической помощи тяжелейшим пациентам.
Амиран Ревишвили: Мы умудряемся ко всему приспособляться. Этим процессом надо учиться управлять. Фото: Сергей Михеев

Амиран Шотаевич приехал в защитной маске и перчатках. Ведь даже всемирно известный и всемирно почитаемый хирургический Центр имени Вишневского был на четыре месяца перепрофилирован "под ковид".

Амиран Ревишвили: Да, говоря о мобилизации человеческого потенциала, сил и средств мы прошли через это испытание. Вишневцы, которые прошли свою "красную зону", смогли отключить от аппарата искусственной вентиляции легких более 60 процентов пациентов с тяжелейшей формой коронавирусной инфекции. Много это или мало? Отвечу. Мировая практика свидетельствует: если пациент с этой новой инфекцией попадает на искусственную вентиляцию легких, то более 80 процентов не выживают.

Нам, нашему Центру помог свой исторический опыт отца Александра Васильевича и сына Александра Александровича Вишневских, которые во время Великой Отечественной войны работали в армейских госпиталях. Использование разработанных ими методик анестезии и лечения ран позволило вернуть в строй более 80 процентов раненых бойцов и командиров Красной Армии. И когда наш Центр вернулся к своей основной работе, я задал вопрос коллективу: почему, как удалось выстоять и победить в этом сражении? Получил один такой простой ответ: мы использовали, продолжили дело Вишневских по спасению человеческих жизней в мирное время.

Сейчас Центр вернулся к главному: плановой хирургической помощи пациентам со всеми нозологическими формами. Во всем мире он, например, известен, как место, где собран воедино букет уникальных технологий для лечения тяжелейших ожоговых поражений...

Амиран Ревишвили: Не случайно один из отмеченных премией правительства - профессор Андрей Анатольевич Алексеев. Он главный комбустиолог (специалист по лечению ожоговой болезни) страны. Он руководитель первого в СССР и в России ожогового центра, в котором были применены наши новейшие технологии в профилактике и лечении инфекционных осложнений, сопутствующих ожоговой болезни. Все номинанты премии - ведущие специалисты страны в области профилактики послеоперационных, прежде всего гнойно-септических осложнений. Предложенная нами иммунокоррекция с использованием отечественных гамма-глобулинов позволила снизить смертность при сепсисе в 1,5 раза. В том числе при кардиохирургических операциях при удалении инфицированных имплантатов, что позволило в 97% случаев излечить ранее неоперабельных септических пациентов.

Вы сказали "предложенная нами". Кем еще, кроме Андрея Алексеева? Пожалуйста, поименно.

Амиран Ревишвили: Поименно. Академик Валерий Черешнев и профессор Евгений Гусев из Уральского института иммунологии и физиологии, сотрудники нашего Центра профессор Владимир Земсков, кандидат медицинских наук Мария Козлова, профессора Воронежского медуниверситета Александр Глухов и Андрей Земсков, профессор Андрей Лютов из ООО "Иммуно-Гем". Вот такая у нас команда.

Такой пестрый коллектив имел свое предназначение. Разработать методы профилактики и последующего послеоперационного лечения могла только команда высоких профессионалов. Мы получили 59 патентов на устройства и лекарственные средства для борьбы с этими осложнениями. Кроме того, нами создана компьютерная программа, которая ныне позволяет прогнозировать развитие жизненно угрожающих осложнений. И значит, уметь их предотвращать. 2000 специалистов из России и стран СНГ за последние пять лет прошли специализацию в нашем Центре по вопросам совершенствования оказания специализированной помощи данной категории пациентов.

Со стороны иногда кажется, что если пациенту проведена успешная операция, то все угрозы здоровью миновали.

Амиран Ревишвили: Со стороны. Я думаю, что послеоперационный период, и особенно реабилитация, занимающая порой до шести месяцев, играют, зачастую, большую роль, чем сама операция. И в этом сложнейшем процессе требуются команды специалистов разных направлений. Их взаимодействие, их взаимопонимание.

Фото: AP
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Пять лет назад вы, специалист с мировым именем в области аритмологии, возглавили абсолютно новое для себя направление - общую хирургию. Почему? Ведь тех же аритмий, тем более, внезапных сердечных катастроф меньше не стало? Вот и сейчас все настойчивее информация о весьма негативном влиянии COVID-19 на состояние сердца...

Амиран Ревишвили: Еще раз напомню, Центр хирургии имени Вишневского известен всемирно. Именно здесь Александр Александрович Вишневский и Владимир Иванович Бураковский в 1957 году провели первую в СССР операцию на открытом сердце в условиях искусственного кровообращения.

И между прочим, придя на новую должность, вы позаботились о том, чтобы у входа в центральный корпус появился памятник, посвященный этому знаковому событию в отечественной хирургии.

Амиран Ревишвили: Не между прочим. На мой взгляд, это важно для поддержания славных хирургических традиций. А сегодня хирургия - это десятки различных направлений и новых специальностей: кардиохирургия, рентгенэндоваскулярная, эндоскопическая и роботическая хирургия и так далее. Именно в нашем Центре Борисом Михайловичем Цукерманом и Александром Александровичем Вишневским были проведены первые в нашей стране дефибрилляции сердца (восстановление синусового ритма сердца) у пациентов, страдающих мерцательной аритмией, которым в том числе планировалась коррекция пороков сердца. Признаюсь, для меня было огромной честью возглавить такое многопрофильное хирургическое учреждение.

А новое время поставляет новые проблемы?

Амиран Ревишвили: Начинается новая "пандемия" - антибиотикорезистентность. Это обреченность некоторых пациентов с инфекционными септическими осложнениями из-за невосприимчивости после различного хирургического лечения к самым современным антибиотикам. Не пугайтесь, эта пандемия абсолютно не заразна! Но, безусловно, жизнеугрожающая. Бактерии приспособились к антибиотикам и активно используют их в своей жизнедеятельности. Почему приспособились? Не последнюю роль в этом сыграло бесконтрольное применение антибиотиков. В том числе и без назначения врача. Тут во многом мы виноваты сами. Вспомните, ведь в лечении мы все знатоки. Поднялась температура, и мы без всяких назначений закупаем антибиотики. Читаем этикетки или черпаем медицинские познания из интернета. Якобы лечимся. А потом...

Антибиотики уже не спасают, потому что бактерии к ним приспособились. Обычная история эволюции всего живого. Мы же все ко всему умудряемся приспособляться. Этим процессом надо учиться управлять. И основная часть нашей работы этому и посвящена. Если совсем кратко: используя современные технологии в диагностике и назначении лечения, мы успешно сегодня справляемся с состояниями, которые еще вчера были фатальными. Да, это непросто коррекция иммунитета - иммунномодуляция - но и современные технологии трансплантации клеток при ожоговой болезни, новые технологии в лечении сочетанных заболеваний сердечно-сосудистой системы.

В Центре Вишневского всего 350 коек. Значит, надо быть неким счастливцем, чтобы попасть на лечение именно в ваш Центр. Кто эти счастливцы?

Амиран Ревишвили: Напомню: мы клиника федеральная. Мы занимаемся плановой хирургией. Как правило, наши пациенты это те, кто страдает так называемыми сочетанными патологиями. Самые сложные случаи, самые сложные пациенты. В один и тот же день одна хирургическая бригада выполняет пациенту операцию по имплантации искусственного клапана сердца, устанавливает стенты в коронарные сосуды при их критическом сужении. А вторая команда в другой операционной у этого же пациента проводит операцию по поводу онкологического заболевания пищевода или желудка. В Центре выполняются все виды эндоскопических и роботических операций.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Робот да Винчи у вас есть?

Амиран Ревишвили: У нас появился один из первых роботов да Винчи в стране еще в те времена, когда институт возглавлял академик Владимир Дмитриевич Федоров. И первые операции с применением да Винчи в абдоминальной хирургии, при удалении опухолей поджелудочной железы и забрюшинного пространства проведены у нас. Сейчас да Винчи активно используется при урологических операциях. В новом здании Центра планируем открыть специальную гибридную операционную и операционную для лучевой терапии онкологических заболеваний.

В новом здании... Идет не только реконструкция старых корпусов Центра?

Амиран Ревишвили: Нашему главному корпусу 50 лет. В 70-е годы прошлого века это был чуть ли не лучший хирургический стационар в Европе. Но время неумолимо. Сейчас мы заканчиваем полномасштабную реконструкцию его и еще двух исторических зданий - бывших богаделен, построенных на средства известных меценатов Алексея и Василия Солодовниковых, Татьяны Гурьевой и Павла Третьякова на территории института. В планах - строительство нового Центра инновационной хирургии, который хотелось бы видеть носящим имя Александра Александровича Вишневского.

Все, что вы предлагаете, все, что должно тиражироваться, стоит громадных денег. Они есть?

Амиран Ревишвили: Прежде всего, есть экономический эффект наших разработок. Например, созданный нами гамма-глобулин в десять раз дешевле импортного аналога. И значит, лечение пациента с послеоперационном осложнением стоит иных денег.

Созданный нами гамма-глобулин в десять раз дешевле импортного аналога. И значит, лечение пациента стоит иных денег

А результат?

Амиран Ревишвили: Тот же самый, как при затратном импортном механизме.

В это трудно поверить. Поскольку не раз приходилось сталкиваться с тем, что замена импортного препарата на отечественный шло во вред пациенту.

Амиран Ревишвили: Поверьте, подобные примеры уходят в прошлое. В частности, именно при пандемии COVID-19 отечественные ученые создали оригинальные и эффективные вакцины и противовирусные препараты для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции.

Общество Здоровье Интервью Ирины Краснопольской

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