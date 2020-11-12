Режиссер Алексей Учитель своим фильмом еще раз доказал, что Цой - жив

В прокат, наконец-то, вышел дважды перенесенный фильм Алексея Учителя "Цой". Лучше бы не переносили, потому что попали аккурат к пандемическому приказу про заполняемость залов на 25 процентов. Но с другой стороны - 25 процентов - лучше, чем ничего. А фильм в юбилейный для Цоя год - 30 лет, как певца-легенды нет с нами - выпустить в кинотетрах было нужно. Он просто обязан был дойти до зрителя. Хотя бы и с третьего раза. Хоть бы не благодаря, а вопреки.

Тем более, что Учитель - хранитель. Многих уникальных кадров, видеоматериалов, на которых запечатлен Виктор Цой, ведь режиссер снял в свое время два документальных фильма о певце и группе "Кино" - "Рок" и "Последний герой". Но зачем-то понадобился еще и третий - художественный. И обилием хроники в нем режиссер Учитель зрителя не нагрузил. Лишь в начале и в конце. Немного. Но по делу. Первые кадры уже смотрятся с большим интересом. Невольно думаешь: столько лет прошло, но так и не раскрыта загадка Виктора Цоя. Простой парень - почему он так притягивал к себе людей? Что в нем было такого, чему противостоять было невозможно? За ним хотелось идти, песни его были, как личные манифесты, идущие из глубины сердца каждого. Даже сейчас - смотреть бы и смотреть, сколько бы эту хронику не показывали - оторвать глаз невозможно, губы сами шепчут слова хорошо знакомых песен. Но Учитель не стал на этих чувствах, которые, с уверенностью можно сказать, испытывает каждый зритель, спекулировать. Он рассказал свою историю.

Фильм Алексея Учителя весь наполнен любовью к Виктору Цою. Как и фильм Кирилла Серебренникова "Лето" - тот также был преисполнен любви. Учитель показал в этой картине, что каждый любит, как он может, как он умеет. Красиво или некрасиво, возвышенно или низко, духовно или материально, так, что готов умереть за любимого или так, что не может простить, что любимый его бросил...

Фильм "Цой" - очень простой и незатейливый. В нем слышны отзвуки учительской "Прогулки". Только это - поездка. Поездка самого Цоя, которая закончилась трагически. Поездка водителя, что двигался по встречной полосе - он выжил, но и в этом - также трагедия. Водителя играет Евгений Цыганов. Он живет с подругой. Она - следователь, сотрудник полиции - пытается его выгородить. И устраивает так, что ее мужчина должен отвезти на стареньком желтеньком автобусе гроб с телом певца в Ленинград. Вместе с водителем едут и близкие, которые специально прибыли на место происшествия. И в дороге раскрываются характеры каждого, в связи с его личным горем. Эти близкие люди, которых играют Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник, Илья Дель, Маша Пересильд, Надежда Калеганова, еще сами не разобрались, что значил для них Цой, еще не смирились с тем, что его больше нет, но все они уже ведомы некоей невероятной человеческой силой, которую не в состоянии осмыслить. В дороге порой они ведут себя, как животные, порой - не просто как люди - как святые. Они ищут свой путь - без близкого. И он - незримо - указывает каждому из них свою дорогу.

Фильм "Цой" очень красиво снят. Оператор Юрий Клименко вложил свои умения и опыт в каждый кадр. И это тем больше работает на идею, если учесть, что в картине есть несколько эпизодов, которые режиссер сделал символическими. Например, случайно встреченная свадьба, для которой группа "Ласковый май" и песня "Белые розы" значит в разы больше, чем Цой и группа "Кино". Или парень - двойник Цоя, причем такой, который даже пугает своей внешней схожестью с ним. Но самое главное в картине состоит в том, что, как и все ее герои, каждый зритель, хочет он того или нет, невольно задумается о своем Викторе Цое. Что он значит лично для него. И для этого необязательно показывать стадионы, которые вторили каждой строчке в песнях Цоя, хотя Учитель все же показал такой. Но очень грамотно он это сделал - практически "бесшумно". Ровно так, чтобы подчеркнуть, сколько людей следовали за Цоем при его жизни и сколько продолжают следовать сейчас. А по поводу того, что было, чего не было на самом деле - что послужило причиной скандалов и разбирательств в преддверии выхода фильма... Не для того эта картина делалась, чтобы иллюстрировать, как все было на самом деле. Повторюсь: она - про личные, внутренние истории людей, про любовь их не только к кумиру - к простому человеку, который, как оказалось, был больше, чем просто человек.