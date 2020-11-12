"РГ" второй год подряд стала лучшим СМИ, публикующим материалы про образование

"Российская газета" второй год подряд получает главный приз в номинации "Печатные или электронные СМИ, публикующие материалы ПРО образование, которые стоит читать" на Всероссийском конкурсе "ПРО Образование", который проходит по инициативе министерства просвещения РФ.

"Рад увидеть лично тех, кто весь этот год буквально в круглосуточном режиме оперативно рассказывал о системе образования, о происходящих изменениях, стараясь дать точные данные тем, кто так их ждал: родителям школьников, педагогам, специалистам органов управления образованием. Этот год был тяжелым для всех нас. Системе образования пришлось быстро перестраиваться, многое разъяснять, поддерживать всех тех, кто связан с обучением и воспитанием детей. Поэтому для Министерства просвещения в этом году была особенно ценна ваша помощь, ведь от оперативности и точности средств массовой информации в такой ситуации зависело очень много процессов во всех регионах. Благодарю всех вас за поддержку! Благодарю за стремление делать российскую систему образования лучше, за искреннее участие в жизни Минпросвещения России, за готовность быть открытыми для новых идей", - отметил в приветственном слове участникам статс-секретарь - заместитель Министра просвещения Российской Федерации Андрей Корнеев, открывший торжественную церемонию.

Вместе с ним награды лауреатам премии вручили известные общественные деятели, журналисты и блогеры. Среди них - Лилия Гумерова, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре; София Малявина, генеральный директор АНО "Национальные приоритеты";

Фатима Мухомеджан, первый заместитель директора благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт"; Илья Копелевич, главный редактор радиостанции Business FM; Евгений Сженов, ведущий эксперт Центра развития навыков и профессионального образования Института образования НИУ ВШЭ; Андрей Ванденко, руководитель специального проекта "Первые лица" ТАСС; Сергей Шатунов, директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России.

Церемония транслировалась на официальной странице Минпросвещения России в соцсети "ВКонтакте" .

Справка "РГ"

Прием заявок проводился на сайте конкурса с 25 сентября по 25 октября 2020 года. За это время на конкурс было подано 576 материалов из 73 регионов страны. Особенностью конкурса 2020 года стало большое число педагогических работников, направивших более 60 заявок на конкурс.

Всероссийский конкурс образовательной журналистики "ПРО Образование 2020" проводится по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации с целью стимулирования, сбора и распространения лучшего опыта освещения инициатив, направленных на развитие и совершенствование образования, а также поддержки и поощрения журналистов и СМИ, участвующих в продвижении и популяризации образования, повышения престижа профессии учителя в России и развития профессиональной образовательной коммуникации.