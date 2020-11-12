Минсельхоз предложил установить квоту на экспорт основных зерновых: с середины февраля до конца июня 2021 года вывезти из страны можно будет не больше 15 млн тонн.

В 2019 году Россия экспортировала 39,5 млн тонн зерна, к 2024 году экспорт должен составить 59,5 млн тонн. Несмотря на задачи по увеличению экспорта зерна, важнее обеспечивать внутренние потребности, уверены в минсельхозе.

По подсчетам ведомства, запасы основных зерновых (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи) на начало этого сезона составляли около 19,4 млн тонн. В этом году ведомство прогнозирует урожай на уровне 127,5 млн, в том числе основных - 115,8 млн тонн. А внутреннее потребление этих культур составляет 68,8 млн тонн, из них 33,9 млн тонн - во втором полугодии 2020 года. В первой половине сезона планируется поставить за рубеж 29,7 млн тонн. На переходящие запасы нужно отлодить не менее 17,2 млн тонн. То есть общий экспорт по итогам сезона не должен превысить 49,5 млн тонн, а с 15 февраля по 30 июня - 15 млн тонн.

"Установление данных квот экспорта позволит обеспечить продовольственную безопасность РФ, удовлетворить потребности стран ЕАЭС, а также ограничить рост внутренних цен на основные зерновые культуры, который может привести к увеличению себестоимости и потребительских цен на конечную продукцию мукомольной, крупяной, хлебопекарной и мясо-молочной отраслей для населения России и стран ЕАЭС", - уверены авторы проекта постановления правительства.

Ограничение экспорта зерна позволит обеспечить продовольственную безопасность страны

По мнению вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, квота в 15 млн тонн не помешает отгрузке зерна за рубеж, и на внутреннем рынке его тоже будет в достатке. "Минсельхоз делал расчет исходя из прогноза в 127,5 млн тонн зерна, но его будет больше - 131,5 млн тонн", - поясняет эксперт. По его оценке, до введения квоты Россия экспортирует около 37 млн тонн. То есть государство даст возможность вывезти 52 млн тонн зерна. Но нам вряд ли удастся экспортировать более 50 млн тонн, поскольку "конкуренция будет серьезной" во второй половине сезона за счет поступления на рынок урожая из других стран, считает Корбут.