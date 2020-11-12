Российские велогонщики одержали две победы в мужском и женском командном спринте на чемпионате Европы на треке, который проходит в болгарском Пловдиве на арене "Колодрум".

Чемпионами стали Денис Дмитриев, Павел Якушевский, Иван Гладышев и Александр Шарапов, который выступал в квалификации. В финальном заезде россияне опередили на 0,918 секунды чехов. "Бронзу" завоевала сборная Греции.

У девушек на верхнюю ступеньку пьедестала поднялись Анастасия Войнова, Дарья Шмелева, Наталия Антонова (Екатерина Роговая). Они на 1,679 секунды были быстрее команды Великобритании. Бронзовые медали увозят гонщицы из Украины.

Отметим, что впервые в истории женский командный спринт на чемпионатах Европы прошел в три круга, что дало возможность проявить себя не только нашим лидерам, многократным чемпионкам мира, серебряным медалисткам Олимпиады в Рио Шмелевой и Войновой, но и другим спортсменкам. Возможно, этот формат будет утвержден и на Игры-2024 в Париже.

Кроме того, в первый день соревнований Сергей Ростовцев завоевал "бронзу" в гонке на выбывание. А в командной гонке Александр Дубченко, Лев Гонов, Никита Берсенев и Александр Евтушенко выиграли квалификацию и пробились в золотой финал. Судьба титула решилась в борьбе с командой Италии уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Всего в рамках чемпионата Европы будет разыграно 22 комплекта наград (по 11 у мужчин и женщин). На прошлогоднем ЧЕ в голландском Апелдорне наши велогонщики заняли третье место в общем зачете, завоевав три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Все три победы на счету Войновой, которая выиграла личный спринт, гит на 500 метров и командном спринте вместе с Шмелевой и Роговой. "Серебро" принесли Шмелева (гит на 500 м) и Денис Дмитриев (кейрин). "Бронза" в кейрине также на счету Шмелевой.