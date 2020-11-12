Росстат рассказал, как изменились цены на бензин и дизтопливо в регионах

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период со 2 по 9 ноября выросли на 1 копейку и составили 45,83 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 14 копеек до 48,31 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

Средняя цена бензина самой распространенной в России марки АИ-92 осталась прежней - 43,22 рубля за литр. Стоимость бензина марки АИ-95 выросла на 1 копейку - 46,97 рубля за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 3 копейки - 53,33 рубля за литр.

Снижение цен на бензин было зафиксировано в Севастополе - на 0,5%, Иркутске - на 0,2% и Нальчике - на 0,1%. Подорожал бензин в 20 центрах субъектов РФ. Сильнее всего в Назрани и Благовещенске - на 0,5% и 0,4% соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.

В среднем с конца прошлого года бензин марки АИ-92 подорожал на 2,2%, бензин марки АИ-95 вырос в цене на 2,5%, а бензин АИ-98 - на 2,4%. Дизельное топливо с начала года повысилось в цене на 1%.

По сравнению с предыдущей неделей производство бензина упало на 2,3%, а выпуск дизельного топлива увеличился на 1,7%. Относительно аналогичного периода прошлого года производство выросло на 2,3% и 1,2% соответственно.