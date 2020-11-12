Росстат оценил сокращение ВВП России в III квартале

Согласно предварительной оценке Росстата, ВВП России сократился в III квартале на 3,6% к аналогичному периоду 2019 года. Во II квартале, на который пришелся пик карантинных мер, ВВП страны упал на 8%.

Результаты III квартала оказались несколько лучше ожиданий большинства аналитиков. Минэкономразвития оценивало спад ВВП в этот период в 3,8%.

Поддержку экономике оказал эффект отложенного спроса - люди делали крупные покупки, которые они не могли сделать в период самоизоляции, отмечает член-корреспондент РАН, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Например, в последние месяцы автодилеры столкнулись с дефицитом легковых автомобилей. В результате розничный товарооборот в июле-сентябре сократился лишь на 2,5% против 16% кварталом ранее. Учитывая исчерпание эффекта отложенного спроса, снижение реальных доходов населения и "вторую волну" коронавируса, показатели IV квартала с высокой вероятностью окажутся хуже, считает Широв.

К снижению ВВП в III квартале привело сочетание сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ (добыча полезных ископаемых сократилась на 11,5%) и вызванного пандемией резкого сокращения пассажирооборота (на 44,7%), сферы общественного питания (на 20,1%), объема платных услуг населению (на 17,4%). Лишь сельское хозяйство продолжало демонстрировать рост (на 2,7%).

По итогам года, по прогнозу Минэкономразвития, экономика сократится на 3,9%, по прогнозу Банка России - на 4-5%, по прогнозу ИНП РАН - на 4,1%.