Руководство Российско-сербского гуманитарного центра поздравило "РГ" с юбилеем

11 ноября отмечалось 30-летие со дня основания и выхода первого номера "Российской газеты". В наш корпункт на Балканах продолжают поступать поздравления от многочисленных друзей издания. Свои теплые пожелания в адрес "РГ", главного редактора Владислава Фронина и представителя газеты в регионе Александра Борисова направил заместитель директора Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) Олег Ганиев.

"С момента создания РСГЦ на Балканах и первых его практических шагов, вся его деятельность объективно и достоверно освещалась на страницах "Российской Газеты" в Ваших материалах, - подчеркивается в поздравлении. - Искренне благодарны Вам за помощь и значительный вклад в становлении РСГЦ как межправительственной организации, одной из задач которой является углубление дружеских отношений между братскими балканскими народами с народами России. Желаем всему коллективу "Российской Газеты" и далее продолжать объективно информировать читателей газеты о непростой ситуации на Балканах. Интервью первых лиц региона, видных общественных и политических деятелей, репортажи о простых жителях, являются вкладом в укрепление дружбы народов и укрепляют заслуженный авторитет "Российской Газеты". От лица РСГЦ желаем Вам и всем сотрудникам "Российской Газеты" новых успехов и достижений, здоровья, счастья и благополучия. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Пользуясь случаем, позвольте пригласить Вас посетить Центр в любое удобное для Вас время".

Напомним, что в сербском городе Ниш дислоцируется Российско-сербский гуманитарный центр (РСГЦ) - уникальная структура, предназначенная исключительно для гуманитарной деятельности - помощи, спасения и организации взаимодействия в борьбе с вызовами и угрозами. Работа Центра, а соответственно и вклад в нее каждого из служащих РСГЦ неоднократно получали высокую оценку со стороны президентов России и Сербии.