Новости

Московский зоопарк с 13 ноября закроет павильоны 18:34
Проект WWF России получил признание на Парижском форуме мира 18:30
В Рязани загорелся один из крупнейших ТЦ 18:23
Запрет на перепродажу сведений из ЕГРН коснется только мошенников 18:23
Туристы из РФ не полетят на Кипр, несмотря на возобновленные авиарейсы 18:20
Политологи оценили электоральные перспективы "Справедливой России" в 2021 году 18:17
В Минске к 100-летию Феллини покажут фильм "Восемь с половиной" 18:16
Пригожин призвал штрафовать Шнурова за мат 18:16
Названы регионы с самым сильным воздействием магнитного поля 18:03
Медведев призвал к разумной цене на вакцину от коронавируса 18:02
Рослесхоз: ЛесЕГАИС поможет лучше контролировать рынок древесины 17:50
ФНС пояснила, кому из автовладельцев начислит налог на роскошь 17:40
В Египте упал вертолет с международными миротворцами 17:35
"Автодор" выпустил ограниченную серию транспондеров 17:31
Селена Гомес сыграет альпинистку-лесбиянку 17:24
СК начал проверку после прорыва трубы с кипятком в Подмосковье 17:17
Актриса Татьяна Пилецкая заразилась COVID-19 17:10
Руководство Российско-сербского гуманитарного центра поздравило "РГ" с юбилеем 17:07
Актер Лоуренс Клейтон умер от рака 17:01
В Подмосковье четверо детей получили ожоги из-за лопнувшей трубы 16:42
Глава комитета поддержал санкции РФ по делу Навального против Франции и Германии 16:22
Лавров: РФ ввела санкции против Германии и Франции из-за берлинского пациента 16:20
Уайт не верит в коронавирус у Поветкина 16:11
В комитете Госдумы поддержали введение ограничений в Москве в новогоднюю ночь 15:56
Книжную ярмарку Non/fiction перенесли на март 15:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
Как изменились правила проведения собрания садоводов
Как изменились правила проведения собрания садоводов
12.11.2020 17:07
Рубрика: В мире

Руководство Российско-сербского гуманитарного центра поздравило "РГ" с юбилеем

Текст: Александр Борисов (Сараево)

11 ноября отмечалось 30-летие со дня основания и выхода первого номера "Российской газеты". В наш корпункт на Балканах продолжают поступать поздравления от многочисленных друзей издания. Свои теплые пожелания в адрес "РГ", главного редактора Владислава Фронина и представителя газеты в регионе Александра Борисова направил заместитель директора Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) Олег Ганиев.

Фото: Александр Борисов
"Российскую газету" поздравили на Балканах

"С момента создания РСГЦ на Балканах и первых его практических шагов, вся его деятельность объективно и достоверно освещалась на страницах "Российской Газеты" в Ваших материалах, - подчеркивается в поздравлении. - Искренне благодарны Вам за помощь и значительный вклад в становлении РСГЦ как межправительственной организации, одной из задач которой является углубление дружеских отношений между братскими балканскими народами с народами России. Желаем всему коллективу "Российской Газеты" и далее продолжать объективно информировать читателей газеты о непростой ситуации на Балканах. Интервью первых лиц региона, видных общественных и политических деятелей, репортажи о простых жителях, являются вкладом в укрепление дружбы народов и укрепляют заслуженный авторитет "Российской Газеты". От лица РСГЦ желаем Вам и всем сотрудникам "Российской Газеты" новых успехов и достижений, здоровья, счастья и благополучия. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Пользуясь случаем, позвольте пригласить Вас посетить Центр в любое удобное для Вас время".

Напомним, что в сербском городе Ниш дислоцируется Российско-сербский гуманитарный центр (РСГЦ) - уникальная структура, предназначенная исключительно для гуманитарной деятельности - помощи, спасения и организации взаимодействия в борьбе с вызовами и угрозами. Работа Центра, а соответственно и вклад в нее каждого из служащих РСГЦ неоднократно получали высокую оценку со стороны президентов России и Сербии.

В мире Европа Сербия 30 лет "Российской газете"

Главное сегодня

Путин проведет большую пресс-конференцию в необычном формате
Медведев призвал к разумной цене на вакцину от коронавируса
Кабмин выделит еще 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет
Собянин объяснил, можно ли гулять в новогоднюю ночь
В Гидрометцентре предупредили о морозах и снеге
На Украине готовят закон о создании концлагерей
Трамп отказался выделять бюджетные деньги на передачу власти в США