Samsung выпустил процессор, на котором смартфон будет "летать"

Samsung и Vivo презентовали новый мобильный 5-нм процессор Exynos 1080, созданный с использованием технологии FinFET EUV.

Как уточнили разработчики, он способен значительно расширить возможности мобильных устройств. По сути это флагманская платформа нового поколения.

Exynos 1080 совместим с обоими типами сетей 5G, поддерживает Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6. Это восьмиядерный процессор созданный на основе трехкластерной архитектуры. Он состоит из одноядерного ARM-процессора Cortex A78 с тактовой частотой 2,84 ГГц, трехъядерного процессора Cortex-A78 с тактовой частотой 2,6 ГГц и четырехъядерного процессора Cortex-A55 с тактовой частотой 2,0 ГГц.

Как уточнили в Samsung, это мощная комбинация для максимальной производительности и многозадачности мобильных устройств.

Новый чип впервые используют в новом смартфоне линейки Vivo X 60, который выйдет в будущем году.